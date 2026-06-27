Brutalan napad u popularnom ljetovalištu: Udario djevojčicu (13) šakom u lice zbog sitnice, izbila masovna tučnjava

Horor scene odigrale su se u poznatom obiteljskom odmaralištu na španjolskoj obali Costa Brava kada je oko bazena izbila masovna tučnjava u kojoj je teško ozlijeđena 13-godišnja Britanka. Banalna svađa oko ležaljki prerasla je u opći kaos koji su svjedoci opisali kao "divlji zapad".

Prema pisanju britanskog The Suna, incident se dogodio u hotelu s četiri zvjezdice u mjestu Santa Susanna u blizini Barcelone.

Trinaestogodišnja djevojčica sjela je na praznu ležaljku, ne znajući da je to mjesto već zauzela jedna lokalna skupina. Umjesto da je zamoli da se pomakne, jedan od muškaraca je bez riječi nasrnuo na nju i udario je šakom u lice, pri čemu joj je navodno slomio nos.

Ubrzo je izbila opća makljaža. Prijatelji napadača odmah su se uključili u sukob i počeli udarati djevojku u zelenom bikiniju koja je pala na ležaljku, dok su šokirani britanski turisti skočili kako bi zaštitili prestrašenu tinejdžericu.

"Mislili smo da je teroristički napad"

Prestrašeni gosti hotela opisali su trenutke čistog užasa dok su oko bazena letjele čaše, pića i razbijalo se staklo, a majke vrišteći izvlačile djecu iz vode.

"Nedužnu djevojčicu od 13 godina huligan je udario šakom u lice samo zato što je sjela na praznu ležaljku. Nije rekao ni riječ, samo je nasrnuo. Bilo je mučno gledati. Kako se odrasli muškarac može tako ponašati prema djetetu? U nekoliko sekundi izbila je opća pobuna, a u sve su se uključili i njegovi prijatelji. Čuo sam samo kako netko viče: 'Miči se s moje stolice!'", ispričao je jedan od svjedoka.

Drugi svjedok dodao je kako su se u odmaralištu neposredno prije tučnjave čuli vatrometi, zbog čega su mnogi, kada su krenuli krici i lomljava, pomislili da je riječ o terorističkom napadu.

"Ljudi su prestravljeni grabili djecu i bježali iz kompleksa. Moja kći je obuzeta strahom i preko noći je stavila kovčeg iza vrata sobe jer se boji da će nam provaliti. Svi se bojimo izaći", dodao je šokirani turist.

Άγρια συμπλοκή στην Καταλονία, η οποία ξεκίνησε για ένα εντελώς ασήμαντο ζήτημα, είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας ανήλικης κοπέλας, η οποία δέχθηκε αναίτια επίθεση από ενήλικες, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές δεκάδων οικογενειών σε μια πραγματική ζώνη… pic.twitter.com/UgsfiMFtN9 — @nikolaosderes (@nikolaosderes) June 27, 2026

Policija i osoblje hotela u strahu od odmazde?

Na mjesto događaja pozvane su jake snage policije, kao i hitna pomoć koja je krvavu djevojčicu prevezla u bolnicu. Međutim, gosti hotela tvrde kako su policajci i uprava bili prestrašeni te da nisu htjeli izbaciti problematičnu lokalnu skupinu od tridesetak članova koja je izazvala kaos.

Umjesto toga, prestrašena britanska obitelj je nakon pružene liječničke pomoći iz sigurnosnih razloga premještena u drugo odmaralište. Ostali gosti tvrde da su se morali zabarikadirati u sobe.

"Policija je htjela uzeti podatke od Britanaca koji su pokušali prekinuti tučnjavu, dok se lokalnoj skupini uopće nisu htjeli približiti", izjavio je jedan od gostiju.

"Rat za ležaljke"

Ovaj brutalni incident predstavlja dramatičnu i dosad neviđenu eskalaciju takozvanog "rata za ležaljke" koji već godinama muči europska ljetovališta, gdje turisti u rano jutro jure prema bazenima kako bi ručnicima rezervirali najbolja mjesta.

Internetska putnička agencija Love Holidays, preko koje je dio gostiju rezervirao smještaj, potvrdila je da hitno istražuje incident u suradnji s upravom hotela te da su u kontaktu s pogođenim klijentima kako bi im pružili podršku. Iz uprave hotela Santa Susanna zasad se nisu službeno očitovali o ovom događaju.