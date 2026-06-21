Optužbe Brnabić: "Na pozornicu stupa teška konjica, Picula i dežurna ekipa"

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ponovno je, braneći predsjednika Aleksandra Vučića, prozvala hrvatskog europarlamentarca i izvjestitelja Europskog parlamenta (EP) za Srbiju, Tonina Piculu.

Na konferenciji za medije koju je sazvala zbog istrage oko upotrebe zvučnog topa na prosvjedu u Beogradu 15. ožujka 2025. godine, ocijenila je da je "ta laž" imala tri cilja - "dehumanizaciju srpskog predsjednika, podjelu društva i odgovor Bruxellesa".

Posebno se osvrnula na treći od, po njenom mišljenju, ciljeva navodne kampanje.

"Treći cilj je bio da se maksimalno pojača strani pritisak na Srbiju, da se prije svega predsjednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Republici Srbiji, označi kao zločinački režim i da se ultimativno kazni Srbija", poručila je Brnabić.

Navela je i da "nitko od ozbiljnih dužnosnika Europske unije nije sudjelovao u optužbama na račun Srbije po pitanju upotrebe zvučnog topa", osim Picule, prenosi Blic.

"Tonino Picula ne stavlja zvučni top u jednu rezoluciju, već piše tri rezolucije o zvučnom topu! Tri! Prva se donosi 7. svibnja, druga 22. listopada 2025, a treću spremaju sada, pa valjda nije bilo dovoljno dva puta, već će ponoviti i sada", rekla je.

Ocijenila je i da je unaprijed pripremljen "mastan odgovor Bruxellesa". Osim Picule, dotaknula se i slovenskih eurozastupnika Vladimira Prebiliča i Irene Joveve te Talijana Sandra Gozija.

"Naravno, onda na pozornicu stupa teška konjica. Tonino Picula, sa dežurnom ekipom europarlamentaraca kao što su Joveva, Prebilič, Gozi i ostali, koji onda to sve sada preuzimaju na sebe, i tu dolazimo do toga tko će u stvari biti najvažniji za taj mastan odgovor Bruxellesa", poručila je Brnabić.