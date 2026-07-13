Spriječen napad na veliki islamski skup: Policija uhitila 12 osumnjičenih

Britanska policija uhitila je 12 osoba zbog sumnje da su planirale teroristički napad na islamski skup na istoku Engleske.

Organizatori su, prema preporuci policije, događaj završili ranije nego što je bilo planirano zbog ozbiljne sigurnosne prijetnje.

Istragu vodi londonska protuteroristička policija, a povezana je sa skupom UK Ijtima koji se od 9. do 13. srpnja održavao u kompleksu Shrubland Hall u Suffolku. Policija je navela da je oko 15 tisuća sudionika sigurno napustilo događaj nakon što je aktiviran sigurnosni plan.

Uhićenja su provedena u nedjelju i ponedjeljak na više lokacija diljem Engleske, uključujući Suffolk, Essex, Surrey, Manchester i London, piše Sky News.

Trojica muškaraca uhićena su zbog sumnje da su planirala ubojstvo, dok je još osam muškaraca privedeno u sklopu protuterorističke istrage i zadržano u pritvoru. Jedan od osumnjičenih, 82-godišnjak, u međuvremenu je pušten uz jamčevinu. Uhićena je i 48-godišnja žena zbog sumnje da je pomagala počinitelju.

Načelnica londonske protuterorističke policije Helen Flanagan rekla je da su istražitelji reagirali čim su doznali za potencijalno ozbiljnu prijetnju usmjerenu prema islamskom skupu.

Dodala je kako razumije da bi vijest mogla izazvati zabrinutost, posebno među islamskom zajednicom, jer istraga upućuje na to da je meta bio upravo taj događaj.

"Nećemo oklijevati reagirati kada postoji bilo kakva prijetnja, bez obzira na to tko je moguća meta", poručila je Flanagan.

Pozvala je građane da ostanu oprezni i policiji prijave svaku sumnjivu situaciju.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood ocijenila je da je policijska reakcija na vjerodostojnu prijetnju "nedvojbeno spasila živote".

Policija i dalje provodi pretrage na više lokacija povezanih s istragom.

Iz policije Suffolka priopćili su da je u nedjelju ujutro proglašena velika izvanredna situacija kako bi se osiguralo sigurno i koordinirano napuštanje događaja za svih 15 tisuća sudionika. Izvanredne mjere ukinute su tijekom ponedjeljka.