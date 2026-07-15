Putovali svijetom pa završili u zloglasnom zatvoru u Iranu: Sad dobili novu kaznu

Obitelj britanskog para koji je već godinu i pol u zloglasnom teheranskom zatvoru tvrdi da im je stigla dodatna kazna - zbog razgovora s medijima.

Bračni par Craig i Lindsay Foreman uhićen su u Teheranu u siječnju 2025. godine tijekom putovanja motociklom oko svijeta. U veljači ove godine oboje su osuđeni na 10 godina zatvora nakon što su proglašeni krivima za špijunažu, što oboje odlučno niječu.

Prošlog mjeseca obitelj je objavila da su supružnici, nakon što im je odbijena žalba na presudu, odlučili započeti štrajk glađu jer više nisu imali drugih mogućnosti za prosvjed. Oboje su u međuvremenu znatno izgubili na težini, a iranske vlasti potpuno su prekinule svaku komunikaciju s njima.

Njihov sin, Joe Bennett, izjavio je da je obitelj primila "iznimno zabrinjavajuće informacije" prema kojima je Craigu kazna produljena za još dvije godine.

"Rečeno nam je da su mu kazali kako ide na sastanak s odvjetnikom, no umjesto toga doveden je pred suca koji ga je obavijestio o dodatnoj kazni", rekao je Bennett.

Bez odvjetnika i suđenja

Dodao je da njegov otac nije imao pravo na odvjetnika, prevoditelja niti priliku iznijeti svoju obranu: "Rečeno mu je da su mu dvije godine dodane zato što je razgovarao s medijima".

"Nismo mislili da nas njihov odnos prema njima može još više šokirati, ali ovoga puta ostali smo potpuno zapanjeni", poručio je.

Pravni tim bračnog para najavio je da će novu kaznu uključiti u pritužbu koju su u njihovo ime podnijeli Radnoj skupini Ujedinjenih naroda za proizvoljna pritvaranja.

"Njihovo pritvaranje nema pravnu osnovu, teško je narušeno njihovo temeljno pravo na pošteno suđenje, a cijeli slučaj predstavlja kršenje međunarodnog prava", rekla je odvjetnica Haydee Dijkstal.

Obitelj je ponovno pozvala iranske vlasti da pokažu milost i dopuste supružnicima povratak kući, a britanskog veleposlanika u Teheranu Huga Shortera pozvala je da se aktivnije uključi u njihov slučaj.

"Neprihvatljiva odluka"

Prošlog mjeseca, dva stručnjaka Ujedinjenih naroda za ljudska prava pozvala su Iran da oslobodi par, rekavši da su postupci protiv njih obilježeni ozbiljnim nepravilnostima.

"Čini se da su nepravedno pritvoreni, procesuirani na vrlo upitnim osnovama i osuđeni nakon postupaka koji nisu ispunili osnovna jamstva pravičnog suđenja", rekli su posebni izvjestitelji UN-a dr. Alice Edwards i Mai Sato.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova još od 2022. godine upozorava svoje građane da ne putuju u Iran, navodeći da ondje mogu biti pritvoreni samo zato što imaju britansku putovnicu ili veze s Ujedinjenim Kraljevstvom.

Ministarstvo je ranije priopćilo da radi na tome da se Craig i Lindsay Foreman sigurno vrate u zemlju te naglasilo da su njihovo zdravlje i dobrobit njegov glavni prioritet. Britanska vlada prethodno je njihove desetogodišnje zatvorske kazne opisala kao "potpuno šokantne i potpuno neopravdane".

Dodala je da britanski dužnosnici i dalje pružaju konzularnu pomoć bračnom paru te su iranskim vlastima poručili da je, ako su informacije o produljenju kazne Craigu Foremanu točne, takva odluka neprihvatljiva.