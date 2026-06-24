Kod bolničara u susjedstvu pronađene lubanje i ljudska koža: Objavljene fotografije iz stana, a priznanje je šokiralo istražitelje

Mađarska policija objavila je fotografije iz stana bolničkog djelatnika u Budimpešti kod kojeg su pronašli prepariranu ljudsku kožu, lubanje i druge ljudske ostatke.
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Tijekom ispitivanja 30-godišnjak je priznao da je od pojedinih dijelova ljudskog tijela pripremao hranu koju je jeo, a osumnjičen je za nedozvoljenu uporabu ljudskog tijela.
Istragu je pokrenuo Nacionalni istražni ured mađarske policije nakon dojave da bolničar na radnom mjestu i kod kuće čuva dijelove ljudskog tijela.
Istražitelji u domu osumnjičenog
Foto:
Mađarska policija
Tijekom istrage utvrđeno je da je 30-godišnjaka zanimala anatomija i patologija te da je često secirao životinje. Policija sumnja da je do ljudskih ostataka dolazio preko svojeg radnog mjesta, ali i iskapanjem tijela na napuštenim grobljima u Mađarskoj i Slovačkoj. O svom "hobiju" pričao je obitelji, a svoju je zbirku fotografirao.
Istražitelji su ga uhitili 17. lipnja, a nakon toga pretražili su mu nekretnine i automobil. Zaplijenili su računalo, laptope, tablete, mobitele, SIM kartice i uređaje za pohranu podataka.
Pronašli su preparirano ljudsko lice i kožu lica, kosti spremljene u kovčeg, cijelu potkoljenicu, mozak, šaku, lubanje te srce u staklenci.
Za srce se još utvrđuje je li ljudskog ili životinjskog podrijetla, a sve pronađene ostatke pregledat će sudski vještaci.
Istražitelji u domu osumnjičenog
Foto:
Mađarska policija
Bolničar je istražiteljima rekao da ga posebno privlače dijelovi ljudskog tijela te da je od njih na različite načine pripremao hranu koju je i konzumirao.
Nakon ispitivanja određen mu je istražni nadzor.
Istražitelji sada pokušavaju utvrditi podrijetlo svakog pronađenog ostatka. Istražitelji ne isključuju mogućnost da će protiv osumnjičenika biti podignute i dodatne kaznene prijave kada se dovrši vještačenje i utvrde sve okolnosti slučaja.