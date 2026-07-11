Skandal na pomolu: Otkrivena veza Trumpovog zeta i albanskog bjegunca, sve se vrti oko megaprojekta na obali

Američki poduzetnik Artur Shehu, kojeg Albanija traži zbog sumnje u pranje novca od droge, pod istragom je i zbog lažiranja dokumenata za zemljište na kojem tvrtka Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa, planira graditi luksuzno turističko naselje.

Prema dokumentima albanske agencije za borbu protiv organiziranog kriminala, Shehu je navodno krivotvorio vlasničke listove za atraktivne parcele na albanskoj obali, piše Reuters.

Shehu, koji inače živi u Miamiju, preko svog je odvjetnika Kujtima Cakranija odbacio sve optužbe. Odvjetnik je potvrdio da je albansko tužiteljstvo raspisalo tjeralicu za njegovim klijentom, ali tvrdi da Shehu nema nikakve veze s pranjem novca niti s ilegalnim preuzimanjem zemljišta.

Ovaj slučaj baca novo svjetlo na Kushnerov planirani megaprojekt na Balkanu, vrijedan nekoliko milijardi dolara, jer se dio zemljišta predviđenog za gradnju resorta sada nalazi pod izravnom istragom za teški kriminal.