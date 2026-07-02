Biblije, parfemi, tužbe i Sam u kući: Objavljeno kako je zarađivao Trump, dokument ima 1000 stranica

Američki Ured za vladinu etiku objavio je gotovo 1000 stranica na kojima su detaljno navedeni financijski podaci predsjednika Donalda Trumpa. Iz njih se vidi koliko je zaradio i u što je ulagao tijekom prve godine povratka u Bijelu kuću.

BBC je analizirao Trumpovo godišnje izvješće o financijskim podacima koje ima 927 stranica i naveo najzanimljivije dijelove.

Za usporedbu, godišnje financijsko izvješće američkog potpredsjednika J. D. Vancea ima samo 17 stranica, dok je Bidenovo izvješće za 2024. godinu imalo tek 11 stranica.

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Američki predsjednik zaradio je nekoliko milijuna dolara dodavanjem svoga prepoznatljivog potpisa širokom asortimanu robe, uključujući i svoju bogato ilustriranu knjigu Save America, koja je prošle godine generirala 1,8 milijuna dolara (oko 1,58 milijuna eura).

Biblija s Trumpovim utisnutim likom zaradila je 208.000 dolara (oko 183.000 eura), dok su njegove brendirane tenisice i parfemi, uključujući ženski parfem Victory 47, koji se prodaje po cijeni od 249 dolara po komadu, donijeli 67.000 dolara (58.800 eura).

MAGA glazbenici prošle su godine Trumpovoj blagajni dodali oko 36.000 (31.600 eura) dolara kupnjom gitare American Eagle ograničenog izdanja.

Melanijini milijuni

Američka prva dama Melania Trump zaradila je 10,7 milijuna dolara (9,4 milijuna eura) od svog istoimenog dokumentarca, koji je producirao Amazon. Navedena je kao producentica filma, a ujedno je bila i njegova glavna tema.

Amazon je potrošio 40 milijuna dolara na snimanje filma. Prema podacima za 2025. godinu, na kinoblagajnama je zaradio 7 milijuna dolara.

Melania Trump također je zaradila 6 milijuna dolara (5,28 milijuna eura) prodajom kriptovaluta i 520.000 dolara (457.000 eura) od svoje knjige, također pod naslovom Melania.

Trgovanje dionicama

Osim što je zaradio više od milijardu dolara od poslovanja s kriptovalutama, Trumpovo financijsko izvješće pokazalo je nevjerojatnih 21.285 transakcija dionicama tijekom 2025. u kojima je sudjelovao ogroman broj tvrtki.

Jedna od njih bila je Nvidia, tehnološki div čiji se čipovi smatraju ključnima za budućnost umjetne inteligencije. Tvrtka je dugo bila u središtu sukoba između SAD-a i Kine oko trgovine i nacionalne sigurnosti.

Prošlog ljeta Nvidia se s Bijelom kućom dogovorila da će uložiti milijarde u proizvodnju svojih čipova u SAD-u, što je dovelo do vrtoglavog rasta cijene njezinih dionica. Zatim je u kolovozu Trumpova administracija izjavila da je Nvidia pristala isplatiti im 15 % prihoda ostvarenih prodajom jednog od njihovih AI čipova Kini. Kasnije tog mjeseca investitori koji su djelovali u Trumpovo ime kupili su dionice Nvidije u vrijednosti između 5 i 25 milijuna dolara.

"Filmska zvijezda"

Predsjednik ima dvije mirovine od SAG-AFTRA-e, sindikata američkih filmskih i televizijskih glumaca. Prošle godine mirovine su mu isplatile ukupno 86.532 dolara (76.100 eura).

Trump se pojavio u filmu "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" i seriji "Princ iz Bel-Aira", a vodio je i američku verziju showa "Pripravnik".

Odšteta koju su platile medijske tvrtke

Trumpove razne tužbe protiv medijskih tvrtki prošle su mu godine donijele 86,5 milijuna dolara (76,1 milijun eura).

Najveća isplata došla je od Mete, vlasnika Facebooka i Instagrama. Ali novac je dobio i od Paramounta, vlasnika informativnog kanala CBS i ABC Newsa, YouTubea i Twittera, koji se sada zove X.