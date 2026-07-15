Opasna bakterija pokazala otpornost na lijek posljednje linije obrane, ali je možda i upala u vlastitu zamku

Lijek namijenjen liječenju najotpornijih bolničkih bakterijskih infekcija, kao posljednja linija obrane, suočava se s neočekivanim izazovom. Dokazi prikupljeni kod dvaju kritično oboljelih pacijenata upućuju na to da bakterija Pseudomonas aeruginosa razvija genetske mehanizme obrane protiv spomenutog lijeka, ali da bi iste promjene istodobno mogle ponovno otvoriti mogućnost ponovne primjene starijih antibiotika.

Znanstvenici sa Sveučilišta Tongji u Kini analizirali su dva kritično oboljela pacijenta zaražena bakterijom P. aeruginosa te su izvijestili da su genetske mutacije promijenile bakterijske enzime te omogućile bakteriji da se odupre kombinaciji ceftazidima-avibaktama (CZA), lijeku koji se primjenjuje kada druge terapijske mogućnosti više nisu učinkovite i koji djeluje kao posljednja linija obrane protiv bakterija otpornih na antibiotike, prenosi portal Science Alert.

Globalna zabrinutost

"Pseudomonas aeruginosa dobro je poznati oportunistički patogen i jedan od vodećih uzročnika infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Sve manja učinkovitost dostupnih antimikrobnih terapija dodatno je povećala globalnu prijetnju koju predstavlja P. aeruginosa otporna na karbapeneme (CRPA)", napisali su autori istraživanja objavljenog u časopisu Microbiology Spectrum.

Kineski znanstvenici identificirali su izmijenjene enzime KPC-71 i KPC-78, koji su, zajedno s urođenim mehanizmima otpornosti bakterije, povećali otpornost na lijek CZA narušavanjem djelovanja avibaktama, sastavnog dijela tog lijeka.

"Iako su specifične mutacije KPC-a glavni čimbenici otpornosti na CZA, naši podaci pokazuju da urođeni mehanizmi otpornosti bakterije P. aeruginosa imaju sinergijsku ulogu", dodali su autori studije, no što to zapravo znači jest da više mehanizama otpornosti te bakterije djeluje zajedno i međusobno se pojačavaju.

Neočekivani kompromis

Unatoč većoj otpornosti na CZA, mutirani sojevi postali su osjetljiviji na starije karbapenemske antibiotike, uključujući imipenem i meropenem, naveli su kineski znanstvenici.

Bakterija Pseudomonas aeruginosa široko je rasprostranjena u tlu i vodi, ali ponajprije ugrožava osobe već oslabljenog zdravstvenog stanja, zbog čega predstavlja osobit problem u bolnicama. Može se zadržavati na medicinskoj opremi, uključujući respiratore i katetere. Isto tako, iako pravilna higijena i temeljito čišćenje smanjuju rizik od zaraze, ne mogu ga u potpunosti ukloniti.

Analizirani uzorci pripadali su genetskom tipu bakterije ST463, koji kruži Kinom i već je poznat po velikoj zaraznosti, izazivanju teških oblika bolesti i izraženoj otpornosti na lijekove čak i bez novootkrivenih mutacija. Autori istraživanja upozoravaju da prividna osjetljivost na karbapeneme može zavarati jer bi povratne mutacije mogle ponovno uspostaviti otpornost pod selekcijskim pritiskom imipenema ili meropenema. Stoga pozivaju liječnike da tijekom liječenja prate razvoj otpornosti na CZA te da pomno prate buduće evolucijske promjene te opasne bakterije koja vreba u bolnicama.