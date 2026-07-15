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Opasna bakterija pokazala otpornost na lijek posljednje linije obrane, ali je možda i upala u vlastitu zamku

PišeB. V., 15. srpnja 2026. @ 12:29 komentari
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa Foto: Getty Images
Iznenađujuće otkriće znanstvenika pokazuje da je opasna bolnička bakterija postala otporna i na lijek koji bi trebao biti posljednja linija obrane. No ta mutacija stvorila je mogući paradoks i nove mogućnosti obrane protiv te bakterije.
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