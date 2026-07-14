Zabranili su društvene mreže mladima, ali jedno i dalje ne funkcionira: "Koriste se nizom prljavih trikova..."

Sedam mjeseci nakon što je Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina, istraživanja pokazuju da djeca i dalje bez problema otvaraju račune na Instagramu, TikToku i Snapchatu.

U testu s 50 novootvorenih računa nijedna velika platforma nije zatražila dokaz o dobi.

Društvene mreže u Australiji - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Zbog slabih provjera Australija je povećala maksimalne kazne za tehnološke tvrtke na 99 milijuna australskih dolara te najavila sudske postupke protiv onih koji krše zakon.

"Povjerenik je utvrdio da se te tvrtke koriste nizom prljavih trikova kako bi potkopale australski zakon. To je prevara ravno iz priručnika velikih tehnoloških kompanija. Australija tim tvrtkama šalje poruku: Ako želite poslovati u Australiji, morate poštovati australske zakone. Ako to ne učinite, snosit ćete posljedice'", poručila je Anika Wells, autralska minsitrica komunikacija.

Društvene mreže u Australiji - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Društvene mreže u Australiji - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Zabranu je prilično lako zaobići. Samo sam zamolila mamu da umjesto mene obavi provjeru identiteta putem prepoznavanja lica, tako da bih rekla da nisu uveli baš puno zaštitnih mjera", rekla je petnaestogodišnja Annie Wang iz Sydneyja.