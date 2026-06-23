Astronomi otkrili nešto neočekivano u tragovima misterioznog međuzvjezdanog posjetitelja u Sunčevu sustavu

Sunčevim sustavom prolazi međuzvjezdani komet koji bi mogao potjecati iz izrazito ranog razdoblja naše galaksije, Mliječne staze. Nova istraživanja upućuju na to da međuzvjezdani komet 3I/ATLAS čuva kemijske potpise iz razdoblja kada je Mliječna staza bila vrlo mlada, što ga čini jednim od najzanimljivijih dosad promatranih svemirskih objekata.

Znanstvenici su ubrzo nakon otkrića tog kometa 1. srpnja 2025. godine prepoznali da je 3I/ATLAS neobičan. Promatranja su pokazala da se razlikuje od poznatih kometa Sunčeva sustava te od dosad identificiranih međuzvjezdanih objekata 1I/'Oumuamua i 2I/Borisov.

Zanimanje za 3I/ATLAS nastavilo se i nakon prolaska kroz točku najbližu Suncu (perihel), kasno u listopadu 2025. godine. Prva mjerenja njegova sastava i plinova koje je ispuštao upućivala su na okruženje nastanka koje se bitno razlikovalo od Sunčeva sustava.

Izotopi otkrivaju drevno podrijetlo

Tim koji vodi Martin Cordiner iz NASA-inog Centra za svemirske letove Goddard kombinirao je infracrvena opažanja teleskopa James Webb (JWST) s mjerenjima opservatorija ALMA kako bi analizirao kemiju repa (kome) kometa. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Nature Astronomy.

"Bio je to poseban trenutak. Usred svih glasina o izvanzemaljskoj tehnologiji pojavljivala se snažna znanstvena priča da 3I/ATLAS u velikoj mjeri nalikuje tipičnim kometima Sunčeva sustava.No, izotopski omjeri koje smo izmjerili pomoću JWST-a pokazuju da objekt nije samo različit, nego i vjerojatno znatno stariji od našeg Sunčeva sustava. Odjednom više ne postavljamo pitanje 'je li ovo komet?', nego 'što nam ovaj jedinstveni objekt može reći o povijesti naše galaksije?'", rekao je Cordiner za ScienceAlert.

Znanstvenici su se usredotočili na omjere izotopa vodika i ugljika. Voda u komi sadržavala je povećanu količinu deuterija, dok su izotopi ugljika pokazivali obrazac različit od onog u kometima Sunčeva sustava, planetima, meteoritima i međuzvjezdanom susjedstvu.

Dokazi iz vodika i ugljika

Znanstveni tim izmjerio je omjer deuterija i vodika od 0,98 posto u vodi kometa 3I/ATLAS, što je više od deset puta veća vrijednost nego kod kometa Sunčeva sustava. Modeli pokazuju da se takvo obogaćenje deuterijem stvara kada se voda formira na temperaturama nižim od oko 30 kelvina, pri čemu se čuvaju tragovi ekstremno hladnog okruženja.

"Otkriće tako snažno izražene vode s deuterijem iznimno je neobično, jer se uvelike razlikuje od svih drugih primitivnih objekata Sunčeva sustava te dovodi u pitanje naše razumijevanje nastanka leda u svemiru", rekao je Cordiner.

Mjerenja ugljika pokazala su neuobičajeno visok omjer ugljika-12 i ugljika-13, što upućuje na materijal koji nije bio značajno obogaćen generacijama umirućih zvijezda. Usporedba s modelima kemijske evolucije Mliječne staze sugerira da je 3I/ATLAS mogao nastati prije otprilike 11 do 12 milijardi godina, iako je moguć i nastanak u izoliranom području s malo "onečišćenja" materijalom iz zvjezdanih eksplozija.

Putovanje se nastavlja

Cordiner je naglasio da će precizno određivanje izvora kometa vjerojatno znanosti ostati nedostižno. U trenutku analize, 3I/ATLAS se nalazio oko 8 astronomskih jedinica od Sunca i kretao se prema vanjskim dijelovima sustava. Očekuje se da će 2029. godine prijeći orbitu Plutona, oko 2035. napustiti heliosferu te nastaviti svoje putovanje kroz našu galaksiju.