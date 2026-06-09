"Samo sam dogovarala sastanke": Najbliža suradnica Jeffreyja Epsteina pred istražiteljima pokušava oprati svoju prošlost

Lesley Groff, žena koja je gotovo 20 godina vodila svakodnevni život osuđenog pedofila i trgovca ljudima Jeffreyja Epsteina, ovog utorka svjedoči pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma SAD-a. Njezino pojavljivanje pred istražiteljima nastavak je velike istrage o mreži moćnika oko pokojnog financijaša.

Groff, koja je za Epsteina radila od 2001. do njegova uhićenja u srpnju 2019., godinama je bila pod povećalom javnosti. Iako se njezino ime spominjalo kao ime jedne od mogućih "suučesnica" u kontroverznoj nagodbi iz 2007. godine, Groff nikada nije bila kazneno gonjena. Cijelo to vrijeme njezini odvjetnici čvrsto su zastupali tezu da ona nije imala nikakva saznanja o Epsteinovim zločinima.

Prema dokumentima FBI-a iz 2021. godine, koji su ranije ove godine objavljeni u sklopu otvaranja "Epsteinovih dosjea", Groff je istražiteljima opisala kako je počela raditi za njega nakon što ju je kontaktirao agent za zapošljavanje rekavši joj da postoji posao u kojem treba "organizirati život jednog čovjeka".

Opisujući svoje radne obveze, navela je da je upravljala rasporedom, telefonskim pozivima i koordinacijom osoblja, uključujući vozače i kuhare. Što se tiče famoznih "masaža", koje su bile ključni dio Epsteinovih optužbi za seksualno zlostavljanje, Groff je tvrdila da je to za nju bio samo posao.

"Od početka su masaže bile dio Epsteinova dana; to su bili normalni sastanci. Za Groff je dogovaranje termina za masažu bilo samo još jedan zadatak koji je morala obaviti", stoji u bilješkama FBI-a.

Odvjetnik: "Epstein je lagao cijelom osoblju"

Nakon uhićenja 2008. godine, Epstein je svojim zaposlenicima pričao priče koje su, prema riječima njezina odvjetnika Michaela Bachnera, Groff i ostale držale u zabludi.

"Epstein je kontinuirano lagao Lesley i drugim članovima osoblja, inzistirajući da mu smještaju i da ga ucjenjuju", izjavio je Bachner za Guardian. "Ljutito je tvrdio da su optužbe lažne i da nije imao pojma da je 'prostitutka' s kojom je bio u kontaktu maloljetna." Prema riječima odvjetnika, upravo je ta lažna slika bila razlog zbog kojeg je osoblje vjerovalo da je Epstein zakonski tretiran blago.

Iako Groff nikada nije optužena, njezina uloga ostaje kontroverzna. U razgovoru s FBI-em 2020. godine, jedna od preživjelih žrtava izjavila je kako je imala osjećaj da Groff "zna što se događa" i da "zna da su termini za masažu zapravo seksualni", iako je priznala da o tome nikada nije izravno razgovarala s njom.

Civilne tužbe koje su žrtve podnijele protiv Epsteina i njegove ostavštine također su uključivale ime Lesley Groff. Optuživale su je za omogućavanje zlostavljanja, no ti su zahtjevi kasnije odbačeni. Njezina obrana tvrdi da su optužbe "pogrešne, konfuzne i bez ikakvih činjenica".

Saslušanje pred kongresnim odborom dolazi mjesec dana nakon što je ondje svjedočila druga bivša asistentica, Sarah Kellen. Ona je istražiteljima zanijekala bilo kakvo suučesništvo, a pritom je ustvrdila da je i sama tijekom rada za Epsteina bila seksualno i psihološki zlostavljana.

Istraživanje ovog slučaja, koji desetljećima potresa američku javnost, time ulazi u novu fazu u kojoj zakonodavci pokušavaju otkriti koliko su zaposlenici u blizini "kruga moći" doista znali o mračnim tajnama jednog od najzloglasnijih seksualnih predatora moderne povijesti.