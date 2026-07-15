Apokaliptične scene u hrvatskom okruženju: Tuča zabijelila ulice, bujice potopile autocestu - "Kao usred zime"

Snažne grmljavinske oluje u utorak su pogodile dijelove Austrije, donoseći obilnu kišu, tuču i olujne udare vjetra. Najteže je pogođena Donja Austrija, gdje su vremenske nepogode izazvale poplave, prometni kaos i brojne intervencije vatrogasaca.

U mjestu Wöllersdorf, u okrugu Wiener Neustadt-Land, velika količina tuče u svega nekoliko minuta potpuno je prekrila ulice.

"Jaka tuča je sve prekrila. Bilo je kao usred zime", ispričala je jedna stanovnica za Heute, dodajući kako je lokalna trgovina pretrpjela veliku štetu nakon što je voda prodrla kroz krov i poplavila unutrašnjost objekta.

Nevrijeme je izazvalo dramatične prizore i na južnoj autocesti A2, gdje su pljuskovi, tuča i snažni udari vjetra na području Kottingbrunna gotovo u potpunosti zaustavili promet.

Među vozačima koji su se našli usred oluje bio je i zamjenik gradonačelnika Wiener Neustadta Rainer Spenger.

Da waren heute ein paar starke Gewitter dabei:

- Weiße Landschaft durch Hagel in Wöllersdorf/NÖ

- 98 km/h Sturmböen in Bischofshofen/S und Wiener Neustadt/NÖ

- Überflutete A2 im Raum Leobersdorf/NÖ

🎥 Rainer Spenger pic.twitter.com/5vjjB1BEv7 — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) July 14, 2026

"Vozili smo se po kiši i odjednom, blizu Kottingbrunna na autocesti A2, pogodila nas je prolomna kiša, tuča i oluja. Na nekim mjestima promet je potpuno stao. Bilo je izuzetno intenzivno", rekao je Spenger, istaknuvši da su on i supruga ipak sigurno stigli na odredište.

Nevrijeme je posebno teško pogodilo okrug Wiener Neustadt, gdje su poplavljene brojne ulice i podrumi, a olujni vjetar rušio je stabla. Najkritičnije je bilo u sjevernom dijelu okruga, osobito u općinama Sollenau i Eggendorf.

Na terenu je angažirano 15 vatrogasnih postrojbi koje su do poslijepodneva zaprimile oko 25 dojava građana. Najviše intervencija odnosilo se na ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma te uklanjanje stabala koja su pala na prometnice.

Poplavljeni su i dijelovi autoceste A2, što je uzrokovalo velike prometne gužve i otežalo prometovanje.

Austrijske službe upozoravaju da opasnost još nije prošla. Meteorolozi najavljuju nove grmljavinske oluje tijekom sljedećih sati, uz mogućnost obilnih oborina, tuče i jakih udara vjetra, zbog čega se građanima i vozačima preporučuje poseban oprez.