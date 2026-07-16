Apokalipsa u Kanadi! Stižu zabrinjavajuće snimke, nebo je poprimilo narančastu boju

Dim iz više od stotinu aktivnih šumskih požara u sjevernom Ontariju doveo je do toga da Toronto trenutačno ima najlošiju kvalitetu zraka na svijetu, a nebo iznad grada, kao i brojnih gradova na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država, prekrio je gusti žućkasti dim.

Toronto - 1 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Toronto - 2 Foto: Afp

Toronto - 1 Foto: Afp

Kanadska meteorološka služba Environment Canada u srijedu je izdala zdravstvena upozorenja nakon što je nebo iznad najvećega kanadskog grada poprimilo nezdravu žutu boju. Prema podacima švicarske tehnološke tvrtke IQAir, koja prati kvalitetu zraka diljem svijeta, Toronto je u tom trenutku bio grad s najlošijom kvalitetom zraka, piše The Guardian.

Grad se istodobno suočava i s toplinskim valom koji je srušio temperaturni rekord star tri desetljeća. U središtu Toronta izmjerena je temperatura od čak 37,3 °C, dok je temperatura površine uzletno-sletnih staza u glavnoj međunarodnoj zračnoj luci dosegnula 55 °C.

Šumski požari koji bjesne sjeverozapadnim dijelom Ontarija prisilili su vlasti na izdavanje obveznih naloga za evakuaciju. Dramatične videosnimke vlaka u blizini mjesta Armstrong u Ontariju zorno su prikazale brzinu i razornu snagu požara.

Terrifying footage shows the view from inside a train as it becomes surrounded by raging wildfire flames near Armstrong, Ontario. pic.twitter.com/3XKiKArjAw — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

"Situacija je postala zastrašujuća", govori član željezničke posade dok zid plamena šiba pokraj prozora vlaka. "Sada smo potpuno okruženi vatrom".

Željeznička tvrtka Canadian National potvrdila je da je posada sigurno evakuirana iz ugroženoga područja.

Na drugim snimkama mogu se vidjeti obitelji koje čamcima bježe iz svojih domova, dok se iza njih uzdižu golemi stupovi dima.

"Moj rodni grad, Collins u Ontariju, više ne postoji", napisala je na društvenim mrežama fotografkinja Nadya Kwandibens.

Scenes from Northern Ontario 😳 pic.twitter.com/F6WAfBSXbZ — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 15, 2026

Stanovnici zajednice Namaygoosisagagun First Nation izjavili su da su imali tek nekoliko minuta upozorenja prije nego što su bili prisiljeni pobjeći preko jezera Collins, u sjeverozapadnom dijelu pokrajine.

"Ono čemu upravo svjedočimo doista je razorno", rekao je Sol Mamakwa, zastupnik pokrajinske Nove demokratske stranke (NDP).

"Čitava zajednica Prvih naroda izbrisana je s lica zemlje zbog ove katastrofe. Budući da šumski požari zatvaraju prometnice i ugrožavaju zajednice diljem sjevera, pozivamo sve građane da slijede upute hitnih službi i budu spremni na moguće evakuacije".

"Collins je izgorio do temelja. Ovo je velika tragedija i zahvalni smo što su svi stanovnici uspjeli na vrijeme pobjeći na sigurno", izjavila je Lise Vaugeois, pokrajinska zastupnica za to područje.

"Požari su dio prirodnoga ciklusa, ali ekstremne temperature kojima svjedočimo diljem zemlje te sve izraženiji i razorniji vremenski ekstremi jasni su pokazatelji klimatskih promjena".

Toronto looks like a Mexican Hollywood movie right now. pic.twitter.com/0nk2RtWbXX — RTN (@RTNToronto) July 15, 2026

Američka televizijska mreža CNN izvijestila je kako su zbog dima izdana upozorenja o lošoj kvaliteti zraka na velikim područjima saveznih država Michigan, Minnesota i Wisconsin, dok se tijekom ostatka tjedna očekuje da će se još gušći oblaci dima proširiti nad New York, Washington i druge gradove duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država.

Toronto - 1 Foto: Afp