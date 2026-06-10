Ovaj američki pomorski dron zaslužan je za spašavanje dvojice pilota iz srušenog helikoptera u Omanskom zaljevu

Potraga za dva vojnika u otvorenom moru u pravilu je iznimno zahtjevan zadatak. U Omanskom zaljevu takva je situacija dovela do prekretnice u vojnim operacijama spašavanja, kada je besposadno plovilo, umjesto posade na brodu ili zrakoplova, prvi put korišteno za izvlačenje članova posade oborenog američkog helikoptera AH-64 Apache iz mora.

Operacija spašavanja

Prema riječima kapetana Tima Hawkinsa, glasnogovornika američkog Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), korišteno plovilo bio je U.S. Navy Corsair, besposadni brod kojim upravlja 5. flota američke mornarice kroz Task Force 59. “Pomorski dron koji je sudjelovao u sinoćnjem spašavanju posade Apachea kod obale Omana bio je Corsair besposadno površinsko plovilo američke mornarice kojim upravlja Task Force 59 5. flote SAD-a”, rekao je Hawkins za portal The War Zone.

Corsair je uspješno locirao posadu američkog vojnog helikoptera AH-64 Apache koji je pao u Omanski zaljev. Dvojica pilota provela su oko dva sata u vodi prije nego što su spašeni. Hawkins je objasnio da ih je besposadno plovilo preuzelo i prevezlo do druge točke na moru, gdje su ih potom podigli helikopterom i evakuirali na sigurno.

Značajke Corsaira

Američka mornarica je u prosincu objavila da je potpisala ugovor vrijedan oko 343 milijuna eura s američkom tvrtkom Saronic za proizvodnju plovila Corsair. Predstavljen 2024. godine, taj besposadni brod duljine 7,3 metra ima domet od 1852 kilometra, maksimalnu brzinu od 65 kilometara na sat i nosivost do 454 kilograma.

Saronic navodi da je platforma ostvarila više od 100.000 nautičkih milja operacija, uključujući višednevne misije. Operateri i dalje sudjeluju putem podatkovne veze, ali je sustav osmišljen za samostalno djelovanje ili rad u umreženim rojevima.

Američka postrojba Task Force 59, osnovana 2021. godine, koristi besposadne sustave i alate temeljene na umjetnoj inteligenciji na Bliskom istoku. Corsair je primarno konfiguriran prvenstveno za nadzor i izviđanje, s kamerama, radarom i komunikacijskom opremom.

Najdostupnije i najbolje sredstvo

Hawkins je za The Wall Street Journal rekao da je spašavanje pokazalo važnost korištenja najbližeg dostupnog sredstva. “Kada je riječ o potragama i spašavanju, koristite najbolji sustav, koji je najbliži i najbrži i to je bio slučaj ovdje. “Ovaj scenarij smo uvježbavali, ali ne nužno baš ovako”, rekao je.

Navedena misija spašavanja dvojice američkih pilota na otvorenom moru pokazala je kako besposadna plovila mogu u budućnosti imati važnu ulogu u pomorskim operacijama spašavanja diljem svijeta.