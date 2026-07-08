Hegseth iznenada otkazao posjet Izraelu: U pozadini su potezi koji zabrinjavaju državni vrh

Američki ministar obrane Pete Hegseth otkazao je planirani posjet Izraelu u srijedu, u jeku novih napetosti između Washingtona i Teherana te zabrinutosti Izraela zbog moguće prodaje američkih borbenih zrakoplova F-35 Turskoj.

Izraelski dužnosnik potvrdio je za The Times of Israel da je posjet bio planiran, ali je u međuvremenu otkazan. Hegseth se tijekom posjeta trebao sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, no dužnosnik nije otkrio koje su teme trebale biti na dnevnom redu niti razlog otkazivanja.

Prema pisanju Axiosa i CNN-a, Hegseth se u srijedu trebao sastati s Netanyahuom i izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom, djelomično kako bi ublažio izraelsku zabrinutost zbog moguće prodaje F-35 Turskoj. Izraelski mediji navode da je Hegsethov prvi posjet otkako je preuzeo Pentagon otkazan zbog sve većih napetosti između SAD-a i Irana.

Vijest o otkazivanju stigla je nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako smatra da je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana "gotov", piše Independent.

Američka vojska u utorak je pokrenula novi val napada na Iran, nakon što su tri tankera pogođena projektilima u Hormuškom tjesnacu, čime je dodatno narušeno ionako krhko primirje.

Vrhovno zajedničko vojno zapovjedništvo Irana zaprijetilo je "razornim odgovorom", nakon čega je izvelo napade na američke saveznike Bahrein i Kuvajt.

Hegseth je u Izrael trebao doputovati iz Turske, gdje je Trump u utorak, tijekom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom uoči summita NATO-a, izjavio da će "svakako razmotriti" prodaju borbenih zrakoplova F-35 Ankari.

Iako je Trump dao naslutiti da odluka još nije donesena, Reuters je, pozivajući se na dva izvora upoznata sa slučajem, objavio da se očekuje kako će američki predsjednik podržati prodaju.

Netanyahu je u ponedjeljak je izjavio da se Izrael protivi toj prodaji, a u utorak je potvrdio da je osobno pozvao Trumpa da od nje odustane.

F-35, zahvaljujući tehnologiji smanjene radarske uočljivosti (stealth), smatra se najnaprednijim borbenim zrakoplovom na svijetu. Izrael tim zrakoplovima raspolaže više od deset godina te je ranije nastojao spriječiti njihovu prodaju drugim državama u regiji, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.