Kava dobila zeleno svjetlo: Evo koliko je šalica kave dnevno dobro za vaše zdravlje

Svježi dokazi jedne od najvećih svjetskih organizacija za kardiovaskularno zdravlje dovode u pitanje uvriježeno mišljenje da je ispijanje kave štetno za zdravlje. Nakon analize opsežnih znanstvenih istraživanja američki znanstvenici su zaključili da je umjeren unos kofeina općenito siguran za većinu odraslih osoba te da kava može imati i povoljne učinke na zdravlje srca i krvožilnog sustava kada se konzumira bez dodanog šećera i drugih zaslađenih dodataka.

Novo znanstveno izvješće Američkog kardiološkog društva (American Heart Association ili skraćeno AHA) analiziralo je postojeća istraživanja o učincima kofeina na krvni tlak, kolesterol, metaboličke bolesti i različite kardiovaskularne bolesti. Njihovi rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu Circulation.

Do 400 miligrama kofeina dnevno ili – pet šalica kave

"Kofein koji se unosi kavom važan je dio svakodnevnog života milijuna ljudi", rekao je u priopćenju Američkog kardiološkog društva Gregory Marcus, kardiolog sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu i predsjednik radne skupine Američkog kardiološkog društva koja je izradila navedeno znanstveno izvješće.

"U našem pregledu najnovijih istraživanja utvrdili smo da je za većinu odraslih osoba unos do 400 miligrama kofeina dnevno, što odgovara količini do pet šalica kave s kofeinom na dan bez dodanog šećera ili drugih dodataka, siguran i ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti", dodao je Marcus, na taj način jasno definirajući što znači umjeren unos kave dnevno.

Razlike između kave i energetskih pića

Autori navedenog znanstvenog izvješća naglašavaju da je umjerenost u konzumiranju kave i dalje ključna. Kava i čaj sadrže antioksidanse i druge spojeve koji mogu pridonositi zdravstvenim koristima, dok energetski napitci često sadrže prevelike količine kofeina, puno šećera i druge manje poželjne sastojke.

Njihova analiza pokazala je različite rezultate kada je riječ o krvnom tlaku. Kod osoba s hipertenzijom kofein je povisivao krvni tlak. Istodobno su neka istraživanja povezala konzumaciju jedne do tri šalice kave dnevno s većim rizikom od razvoja hipertenzije, dok je unos veći od tri šalice bio povezan s manjim rizikom.

Jedno je istraživanje također povezalo energetske napitke s povišenim krvnim tlakom, dok se činilo da kava djeluje zaštitno u tom smislu. Autori navedenog istraživanja smatraju da bi razlike u koncentraciji kofeina i prisutnost drugih bioaktivnih spojeva, uključujući taurin u energetskim napitcima i klorogensku kiselinu u kavi, mogle objasniti takve razlike.

Kava povezana i s manjim rizikom od šećerne bolesti

Redovita konzumacija kave dosljedno je bila povezana s manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Odvojena istraživanja pokazala su 27 posto manji rizik među ženama koje su pile najmanje tri šalice dnevno te 30 posto manji rizik među osobama koje su pile pet šalica dnevno.

Metaanalize su također povezale konzumaciju kave s manjim rizikom od koronarne bolesti srca i moždanog udara.

S istraživanjima treba nastaviti

U izvješću se zaključuje da je umjeren unos kofeina, ponajprije putem kave, povezan s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti kod većine odraslih osoba, dok znanstvenici ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se razlučili učinci samog kofeina od učinaka drugih spojeva prisutnih u kavi te ispitale moguće razlike kod osoba s hipertenzijom i drugim bolestima.