Testiran vojni laser koji mijenja pravila igre: Prenosi struju i ruši dronove u jednom snopu

Laserski sustav na bojištu, sposoban istodobno prenositi električnu energiju s jedne strane i rušiti dronove s druge, postao je čini se stvarnost. Znanstvenici Američkog mornaričkog istraživačkog laboratorija (NRL) demonstrirali su laserski sustav koji bežično isporučuje energiju, a zatim se bez prekida prebacuje u ulogu protudronske obrane.

Demonstraciju ja, uz potporu američkog Ureda zamjenika ministra obrane za nabavu i održavanje, okupila NRL, tvrtku Boeing i američki Army DEVCOM Ground Vehicle Systems Center (glavno središte američke vojske za inovacije kopnenih vozila, koje kombinira istraživanje, inženjering i testiranje za podršku trenutnim i budućim sustavima vojnih vozila).

Znanstvenici su laserskim sustavom montiranim na prikolici prenosili energiju s vojnog vozila na udaljene prijamnike. Isti laser potom je preusmjeren u scenarij suzbijanja napada dronovima, a zatim ponovno vraćen na prijenos energije.

Operativni pristup

Elektronički inženjer NRL-a Alex Grede naglasio je da je test osmišljen prema stvarnim uvjetima bojišta. "To nije bila samo laboratorijska vježba. Gradili smo elemente onoga kako bi ova sposobnost mogla izgledati na bojištu", rekao je Grede, u objavi na stranicama NRL-a.

"Pokazali smo da se isti laser koji prenosi energiju na daljinu može odmah prebaciti na suzbijanje prijetnje dronovima iz zraka, dajući američkim vojnicima veću fleksibilnost bez promjene njihova operativnog položaja", dodao je Grede.

Fokus na realne uvjete

NRL navodi da je test koristio već uvedeni laserski sustav za usmjerenu energiju američke vojske. Laboratorij je ranije sudjelovao u DARPA-inom programu POWER, koji je omogućio prijenos više od 800 vata na udaljenost od 8,6 kilometara na poligonu White Sands u SAD-u.

Umjesto postavljanja novih rekorda, znanstvenici su se usredotočili na realne uvjete, nastavljajući ispitivanja kroz snježne padaline s vidljivošću koja je gotovo nestajala u takvim uvjetima.

"Željeli smo dokazati da ovo može funkcionirati ondje gdje vojno osoblje stvarno djeluje, a ne samo u idealnim uvjetima.Ispitivanje na vjetru, snijegu i stvarnim atmosferskim smetnjama daje nam podatke potrebne za poboljšanje sustava i njegovo približavanje stvarnoj operativnoj sposobnosti", istaknuo je fizičar Justin Lorentzen iz NRL-a.

Interes američke vojske i budući razvoj

Zahtjevi američke kopnene vojske značajno su utjecali na oblikovanje navedene demonstracije laserskog sustava.

"Služba koja će najvjerojatnije prva uvesti ovakvu sposobnost može biti Kopnena vojska, i upravo zato je ova suradnja važna. Možemo iskoristiti znanje koje smo razvili u NRL-u i ubrzati razvoj sposobnosti u okviru zajedničkih snaga. To je dobro za sve rodove vojske i za državu", rekao je Grede.

Na događaju je testirana i mogućnost popravka u terenskim uvjetima, gdje e pokazao i mogućnost popravka i jednostavnost uporabe.

Navedena tehnologija zasad ipak ostaje samo dokaz koncepta namijenjen vojnoj evaluaciji u budućim ispitnim aktivnostima.