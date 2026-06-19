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Testiran vojni laser koji mijenja pravila igre: Prenosi struju i ruši dronove u jednom snopu

Piše B. V., 19. lipnja 2026. @ 10:50 komentari
Novi američki laserski sustav dvostruke namjene iz NRL-a
Novi američki laserski sustav dvostruke namjene iz NRL-a Foto: nrl.navy.mil
AMerički vojni znanstvenici razvili su laserski sustav koji može prenositi električnu energiju te se bez prekida rada prebaciti na zadaće obrane protiv dronova. Sustav je uspješno testiran u stvarnim uvjetima.
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