Adele se proslavila tugujući za propalom ljubavi.

Slavna 30-godišnja pjevačica lijepih mačkastih očiju i nevjerojatnog glasa Adele doživjela je još jedan ljubavni brodolom.

Rastaje se od 15 godina starijeg supruga, milijunaša Simona Koneckog s kojim je provela posljednjih osam godina. Par ima i 6 godišnjeg sina, a svoju su vezu jako dugo držali u tajnosti.

Adelin glasnogovornik najavio je kako pjevačica neće komentirati njenu novonastalu obiteljsku situaciju, kao što niti u prošlosti nije komentirala svoje ljubavne veze.

Ipak, unatoč Adelinoj tajnovitosti, njene su pjesme i stihovi svima poručili i više no što je bilo potrebno. Tako je svjetsku slavu Adele stekla oplakujući svoju bivšu ljubav, dečka koji joj je slomio srce i time lansirao u zvjezdanu orbitu.

Kako je Adele nakon rođenja sina uzela veliku pauzu od pjevanja i objavljivanja novih albuma, njena se milijunska publika sada nada kako će ovaj bračni raskol rezultirati novim albumom, koji će biti jednako bogat srcedrapajućim baladama koje opisuju tragičnu bol slomljenog srca.

No tko je zapravo muškarac zbog kojeg je Adele danas to što je?

Razlog zbog kojeg je Adele napisala album "21" na kojem su se našli i bezvremenski glazbeni hitovi "Someone like you" i "Rolling in the deep", zapravo je modni fotograf Alex Sturrock, muškarac koji joj je slomio srce i time izazvao pravu lavinu inspiracije.

Da se umjetnici često nadahnjuju propalim ljubavima, nije neka tajna, no Adele je cijelu stvar podigla na posve novu razinu. Težak prekid pretvorila je u svoj zaštitni znak s kojim su se poistovjetili milijuni ljudi diljem svijeta.

Nakon što ju je Alex ostavio, pjevačica je pala u tešku depresiju te se liječila pišući stihove o tome koliko joj nedostaje njena bivša ljubav. Alex i Adele u vezi su bili od ljeta 2008. do travnja 2009., a na njegovoj internetskoj stranici može se pronaći pregršt njenih fotografija iz prošlosti.

Adele je svoj album "21" počela snimati u svibnju 2009., odmah nakon što ju je Alex ostavio.

Alex Sturrock je britanski fotograf specijaliziran za snimanje modnih kampanja za velike brendove kao što su Nike, Sony, American Apparel, Vice i JD Sports. Među Alexovim fotografijama mogu se vidjeti i one Adele gdje puši marihuanu u krevetu, sjedi pored balona na kojem piše "volim te" i s licem oblijepljenim naljepnicama u obliku srca.

Povjerljivi izvori rekli su kako su Adele i Alex "svo svoje vrijeme provodili zajedno i da su se jako brzo zaljubili jedno u drugo."

Adele se nikada nije htjela javno očitovati o identitetu misterioznog muškarca koji joj je slomio srce, rekavši jednom prilikom "koga briga za to? Ne radi se o nikome slavnom, samo bivšem dečku. Ja ne hodam s celebrityjima, nisam ja Taylor Swift."

Iako javno nije priznala da se radi upravo o Alexu, Adele se nije sramila govoriti o svojim emocijama, pa je tako u jednom intervjuu rekla: "Mislim da si nikada neću oprostiti što se nisam potrudila da ta veza uspije, jer je on ljubav mog života."

S obzirom na to da pjevačica stalno naglašava kako je ljubav njenog života srcolomac iz prošlosti, pitanje je je li joj ta neprežaljena ljubav uništila i sadašnji brak? U svakom slučaju se čini kako će njeni obožavatelji s nestrpljenjem iščekivati njene nove glazbene hitove, gdje ćemo saznati je li Adele razvod braka pogodio jednako kao i prekid kratke veze od prije deset godina.