U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka otvorena je druga po redu izložba Europske prijestolnice kulture koja donosi priču o čovjeku koji je ljubavlju prema violini nadišao političke granice svoga vremena

U prvoj polovici dvadesetog stoljeća u Rijeci je živio i stvarao čovjek koji se više no itko približio nenadmašnom misteriju gradnje Stradivarijevih i Guarnerijevih violina.

Već gotovo četiri stoljeća sinonim za najbolje violine na svijetu dva su imena - Antonio Stradivari i Giuseppe Guarneri del Gesú. Umijeće dvojice talijanskih majstora koji su violine na prijelazu sa 17. na 18. stoljeće izrađivali u talijanskom gradiću Cremoni do dana današnjeg, i unatoč blagodatima moderne tehnologije, nije dostignuto - najbolji svjetski violinisti i dalje preferiraju svirati na Stradivarijevim i Guarnerijevim instrumentima. Što to njihove violine čini nenadmašnima i dalje je jedna od najvećih tajni u glazbenom svijetu, kojom se dan danas bave čak i znanstvena istraživanja. No u prvoj polovici dvadesetog stoljeća u Rijeci je živio i stvarao čovjek koji se više no itko približio odgovoru na ovaj misterij – dr. Franjo Kresnik.

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka 6. prosinca 2019. otvorena je izložba „Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona“ koja obilježava 150. godišnjicu Kresnikovog rođenja, a dio je programskog pravca „Doba moći“ Europske prijestolnice kulture 2020. Sam Kresnik, svojim je životom i djelom koje je ostavio Rijeci u nasljeđe, jedan od arhetipskih protagonista programske cjeline Doba moći u projektu EPK2020 koji Rijeku, grad koji je u posljednjih 100 godina promijenio sedam država, predstavlja laboratorijem europske povijesti, svijesti i savjesti.

Suorganizatori ove izložbe i programa u sklopu kojeg će se organizirati i vrijedni koncerti na violinama graditelja o kojima izložba govori su Generalni konzulat Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj u Rijeci, Glazbeni Festival Kvarner, a program financijski i opremom podržava Infobip i Prostoria.

Riječanin koji je razotkrio tajnu umijeća velikih majstora

Riječki liječnik i graditelj violina bio je jedan od najvećih autoriteta u poznavanju kremonske graditeljske tradicije, koji je već samo po zvuku mogao prepoznati autora i godinu gradnje violine. U europskim violinističkim krugovima bio je stoga poznat kao „čovjek koji čita violine“. Kresnik je odigrao jednu od ključnih uloga u osnivanju i danas svjetski poznate Međunarodne škole za liuteriju, a violine koje je izrađivao bile su cijenjene diljem svijeta. U glazbenoj povijesti ovaj će Riječanin posebice ostati upamćen po dugogodišnjem proučavanju konstrukcije najpoznatijih kremonskih violina kojim je „razotkrio“ tajnu umijeća velikih majstora.

Uz sve to, Kresnik je bio i cijenjeni liječnik, koji svoje liječničke usluge često nije naplaćivao siromašnima. Rođen u Beču, vjeran životu u Rijeci, a posvećen razvoju izrade violina u Cremoni, Kresnik je u društveno i politički burnom razdoblju između dva svjetska rata utjelovljavao istinskog građanina Europe, stavljajući važnost znanja i humanosti ispred granica koje je često doslovno i simbolički prelazio.

Danas, stotinjak godina kasnije, ovaj je Riječanin i Sušačanin unatoč fascinantnom liku i djelu slabo poznat u gradu na Rječini, no i u Hrvatskoj. U godini koja slijedi tu nepravdu ispravlja projekt Rijeke - Europske prijestolnice kulture 2020.

Osim što posjetiteljima otkriva najvažnije detalje iz života i rada ovog riječkog pedijatra i svjetski poznatog stručnjaka za gradnju gudaćih instrumenata, izložba u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u partnerstvu s Muzejem violina (Museo del Violino) u Rijeku po prvi put iz Cremone – rodnog mjesta violine – dovodi i neke od najpoznatijih glazbala na svijetu, među kojima po jedno originalno djelo Antonija Stradivarija i Giuseppea Guarnerija del Gesú.

- Izložbom donosimo priču o dr. Franji Kresniku, liječniku i graditelju violina koji je nadrastao politički nametnute granice. Unatoč tome što je poput mnogih svojih sugrađana i po nekoliko puta dnevno prelazio državnu granicu na Rječini i što su ga svojatale oprečne političke strane, ostao je svoj, usredotočen na kvalitetu i posvećen radu koji ga je ispunjavao. Poznat i kao Franz i Franjo i Francesco, Kresnik je svoj život posvetio izučavanju rada Stardivarija i Guernerija, što u prvoj polovici 20. stoljeća nije bilo nimalo lako. Njegova je upornost urodila izuzetnim rezultatima i postao je čovjek koji čita violine, jednako cijenjen s obiju strana svih tadašnjih granica, pojašnjava Tamara Mataija, autorica izložbe.

Dr. Franjo Kresnik bio je korak ispred svoga vremena, tvrdi i ravnateljica muzeja Nikolina Radić Štivić. - Unatoč nacionalističkim politikama, Rijeka je i tada bila kozmopolitski grad, a Kresnik stvaratelj, intelektualac i humanist koji svojim društvenim djelovanjem pokazuje kako je moguće prevladati režimska ograničenja i kako čovjek sâm može unijeti svjetlo u mrak koji ga okružuje, naglasit će Radić Štivić.

Violine velikih kremonskih majstora u Rijeci

Centralni dio izložbe „Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona“ predstavlja osam instrumenata velike vrijednosti koje će u Rijeku stići iz Cremone. O instrumentima brine Muzej violine iako ih je većina u privatnom vlasništvu. Kroz projekt „Friends of Stradivari“ Muzej violine stvara mrežu koja okuplja ljude koji posjeduju, proučavaju, koriste ili skrbe o instrumentima izrađenim na tradicionalan kremonski način.

Među ovim fascinantnim eksponatima koji će u riječkom muzeju biti čuvani u posebnim uvjetima ističe se violina Antonija Stradivarija iz 1734. poznata kao „Lam ex Scotland University“.

Ime, kao i mnoge druge violine, nosi po sadašnjem ili bivšem vlasniku, a na sebi ima originalnu Stradivarijevu etiketu iz 1734. Dodatno rijetkom čini je i dno napravljeno je od jednog komada drveta, s obzirom da je dno na većini violina izrađeno iz dva dijela kako bi se postigla simetričnost. Njezin prvi zabilježeni vlasnik je svojedobni talijanski konzul u Londonu Henry Burney Hearth koji ju je u 19. stoljeću kupio od nepoznatog prodavatelja. Nakon toga violina je promijenila nekoliko vlasnika sve dok ju violinist-amater George D. Neill od Drumlea krajem 19. stoljeća nije poklonio Škotskom sveučilištu.

Godine 1941. britanska vlada je violinu prodala kako bi prikupila sredstva za stipendije. Trenutni je vlasnik obitelj Lam koji ju je kupio početkom sedamdesetih.

U Rijeci će biti izložena i violina Giuseppea Guarnerija del Gesù iz 1734. koja nosi ime Principe Doria. I ova violina ima originalnu Guarnerijevu etiketu, a certifikat o njezinoj autentičnosti izdao je Rembert Wurlitzer u New Yorku 1950. godine. Prvi zapis o ovom instrumentu datira iz 1858. kada je francuski stručnjak Jacquot prodao violinu obitelji Doria nastanjenoj u Toulouseu koja je posjedovala brojne vrijedne instrumente.

U posljednjih 150 godina violina je više puta mijenjala vlasnike. Četrdesetak godina koristio ju je poznati violinist Zvi Zeitlin koji ju, po kvaliteti timbra, smatra najboljom od svih Guarnerijevih koje je imao priliku isprobati. Kremonski način izrade violina uvršten je na Popis nematerijalne svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a.

Kresnikove violine

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja pohranjeno je ukupno 11 Kresnikovih violina. Jasno možemo pratiti dvije faze njegova rada. U drugom i trećem desetljeću 20. stoljeća Kresnik izrađuje kopije kremonskih violina, uglavnom onih Guarnerija del Gesu kojega je smatrao najvećim majstorom.

Tridesetih godina počinje razvijati vlastiti tip violine. Sačuvani su brojni nacrti i mjere za te violine koje naziva Neues Modell (1934.), Neuer Typ (1934.), Neuester Typ (1936.), Neueste Wolb. Modell (1936.), te nekoliko njegovih violina izrađenih oko 1935. i 1940. Neke od ovih posljednjih, prema mišljenju poznatog hrvatskog muzikologa Vladimira Fajdetića, dosegle su kvalitetom tona Guarnerija i Stradivarija. Kresnik je izradio ukupno 52 violine, 2 viole, 2 violončela, te instrumente za Holdenov gudački kvartet iz New Yorka - 2 violine, violu i violončelo.

Osim violina kremonskih majstora na riječkoj izložbi će biti izložene violine Carla Schiavija (Kresnikovog učenika i prvog instruktora u Međunarodnoj školi za liuteriju u Cremoni), te njegovog učenika Pietra Tatara, violine Gaetana Sgarabotta i Iginija Sdercija, viola Ferdinanda Garimbertija, te violončelo Vincenza Cavanija – redom pobjednički gudački instrumenti s natječajne izložbe u Cremoni 1937. organizirane u sklopu Stradivarijevih svečanosti kojima je prisustvovao i dr. Franjo Kresnik.

Posjetitelji će imati priliku vidjeti i violinu visoke akustične kvalitete koju je Kresnik 1910. godine izradio prema Guarneriju, te njegovu najstariju violinu koja je pohranjena u muzju, a koja datira iz prvog desetljeća 20. stoljeća.