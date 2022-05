U subotu, 28. svibnja nastupa uz Felvera i Petra Dundova • Poznati remikser u Zagrebu predstavlja i svoj novi uradak s Kylie Minogue

Bez obzira na to koji je zvuk vaš izbor, velike su šanse da ćete se susresti s Mattom Edwardsom, pored brojnih aliasa najpoznatijim kao Radio Slave. Pod tim imenom nastupa od berlinskog Berghaina do tokijskog Womba, a u subotu, 28. svibnja dolazi u Peti Kupe.

PR (Foto: PR)

Jedan od utjecajnijih ljudi na elektroničkoj sceni potpisuje golemu produkciju izdanja, među njima i brojne remixeve po kojima je poznat. Osnivač je i Rekidsa, jedne od najcjenjenijih etiketa elektroničke glazbe koja je iznjedrila brojne talente poput Peggy Gou i Nine Kraviz. Katalog ove kuće izgleda poput techno enciklopedije jer sadrži imena kao što su Carl Craig, Kenny Larkin, Gerd Janson i Speedy J.

DJ pulta Radio Slave se prihvatio još 1992. u legendarnom londonskom Milk Baru, a nastavio u također poznatom klubu Ministry Of Sound. Slušao je tada i brojne remixeve majstora kao što su Carl Craig, Masters At Work i David Morales. „Svi su oni remiksirali mnogo radova pop glazbenika tijekom procvata plesne glazbe 90-ih pa mi se činilo logičnim korakom da pređem na produkciju i remiksiranje“, kaže danas Radio Slave. Remixevi poznatih izvođača ostali su mu zaštitni znak, a upravo ovih dana dovršava drugi za Kylie Minogue, inspiriran italo discom, kojeg će predstaviti u Petom Kupeu.

Iz obiteljskih razloga sve češće je i u Hrvatskoj, svom budućem domu. „S obitelji u rujnu selim na Hvar, zasad barem na godinu dana. Već neko vrijeme to priželjkujemo, a pandemija je samo pojačala našu potrebu za promjenom. Hvar je prekrasan otok za život“, otkriva Radio Slave.

Još je u sjećanju njegov energičan i ekstatičan nastup prošle jeseni u Zagrebu. „To je bio doista lud i prezabavan party. Veselim se što ću ponovo provesti neko vrijeme ovdje. U subotu ću svirati baš na svoj rođendan i trenutačno ne vidim bolji način za proslavu“, najavljuje Radio Slave.

U slavlju će mu se pridružiti dobro poznata imena Felver i Petar Dundov. Nastup dvojice stupova domaće scene uz glavnog gosta doprinijet će i ovog puta ugođaju za pamćenje u Petom Kupeu.

