Oduvijek ti govore da izgledaš kao poznata osoba? Luckia traži upravo TEBE!

Koliko si puta čuo /čula da izgledaš isto kao popularna glumica iz Netflixove serije, poznati hrvatski pjevač ili slavni nogometaš iz Real Madrida? Možda povremeno sanjaš o reflektorima, crvenim tepisima i obožavateljima koji zazivaju tvoje ime?

Onda je tvoj trenutak stigao, i to na način koji sigurno nisi očekivao!

Dosad neviđeno natjecanje u organizaciji branda Luckia – FACE THE FAMOUS by LUCKIA – jednoj će osobi donijeti priliku da postane zaštitno lice i osvoji ugovor vrijedan 20.000 eura!

„U Luckiji vjerujemo da svatko zaslužuje priliku da zablista“, rekao je David Plumi, Luckia Chief Marketing Officer. S kampanjom „FACE THE FAMOUS by LUCKIA“ želimo pronaći osobu koja ne samo da fizički podsjeća na slavnu ličnost, već ima i karizmu i želju da postane naša sljedeća zvijezda. Ovo je prilika života za sve one koji su spremni prestati sanjati i početi živjeti svoj san.“

Jesi li spreman / spremna na ulogu života?

U tom slučaju, napravi sljedeće korake:

1. Prijava: Pokaži nam svoje slavno lice! Ali imaj na umu da nas nije lako impresionirati, zato nam pokaži najbolje od najboljeg! Prijavi se na www.facethefamous.hr i učitaj svoje najbolje fotke!

2. Glasanje stručnog žirija: Nakon registracije, tvoje će fotke biti objavljene na našim društvenim mrežama, gdje će ih ocjenjivati stručni žiri sastavljen od poznatih lica.

3. Predstavljanje: Ako budeš među odabranima, kontaktirat ćemo te osobno i zatražiti kratak video u kojem ćeš se predstaviti i pokazati nam „ono nešto“ što te izdvaja od svih.

4. Veliko finale: Od svih prijavljenih videa, odabrat ćemo finaliste koji će se natjecati u velikom finalu10. listopada 2025. u našem Luckia Casinu u Zagrebu. Žiri će glasati uživo i odabrati pobjednika. Pripremi se na iznenađenja!

A što ako pobijediš?

Pobjednik natjecanja „FACE THE FAMOUS by LUCKIA“ osvaja:

• Ugovor vrijedan 20.000 eura! Ne, nismo promašili nulu. Tvojih je 20.000 eura samo zato što si naše zaštitno lice!

• Poziciju ambasadora brenda Luckia od 13. listopada 2025. do 31 prosinca 2026. Naravno, želimo da nastaviš sa svojim normalnim životom jer ovaj posao možeš raditi i uz svoj redovni posao…

• Reflektore, kamere i druženje s obožavateljimakoji čekaju samo tebe.

„Ovo je prilika da ostvariš svoje snove i postaneš dio Luckia obitelji“, dodaje David Plumi, Luckia Chief Marketing Officer. „Nemoj se ustručavati, prijavi se odmah! Tko zna, možda si upravo ti 'tako Luckia'!“

Prijavi se već danas i postani FACE THE FAMOUS by LUCKIA!

Više informacija i obrazac za prijavu pronađite na www.facethefamous.hr

O brandu Luckia: Luckia je španjolski brand prisutan diljem svijeta kao lider u organizaciji igara na sreću, a u Hrvatskoj već 20 godina s casinima u više hrvatskih gradova kao što su Zagreb, Osijek, Pula… Kompanija Luckia posvećena je i promovira sigurno i odgovorno uživanje u igrama na sreću, s poslovnom kulturom temeljenom na ljudima, bliskosti, povjerenju, poštivanju i odgovornosti. S timom koji broji više od 2.900 zaposlenika, kontinuirano raste zahvaljujući konstantnoj međunarodnoj ekspanziji.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.