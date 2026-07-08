Ljetna njega kose: kako spriječiti suhoću i sačuvati sjaj tijekom vrućina i nakon boravka na plaži

Balzam za kosu: pouzdan saveznik za zaštitu i hidrataciju vlasi

Jako sunce narušava lipidni sloj kose, a slana morska voda i klor iz bazena dodatno isušuju i oštećuju vlasi. Osim toga, boja postupno blijedi, pa kosa gubi sjaj i izgleda beživotno.

Balzam za kosu djeluje kao brzo rješenje i jedan je od najjednostavnijih načina za oporavak vlasi nakon izlaganja suncu, moru ili kloru. Pomaže trenutačno zagladiti kutikulu, vraća kosi glatkoću i sprječava gubitak vlage. No kako bi zaštita i oporavak bili što učinkovitiji, važno je pravilno odabrati balzam. U tome će vam pomoći nekoliko preporuka:

1. Birajte formule s pantenolom, prirodnim uljima, aminokiselinama i hijaluronskom kiselinom. Ti aktivni sastojci privlače molekule vode i pomažu ih zadržati u poroznoj strukturi vlasi.

2. U sastavu potražite hidrolizirani keratin i proteine svile. Oni pomažu popuniti oštećene dijelove vlasi nastale pod utjecajem sunca.

3. Nanosite proizvod samo na duljinu kose. Odmaknite se od korijena najmanje 5–10 centimetara kako ne biste otežali frizuru i potaknuli mašćenje vlasišta.

4. Ostavite proizvod da djeluje propisano vrijeme. Nakon intenzivnog izlaganja suncu ostavite balzam na pramenovima 3–5 minuta, pritom ih lagano raščešljavajući prstima.

Postoji još jedno zlatno pravilo, a to je redovitost. Balzam možete koristiti nakon svakog pranja kose; to joj neće naštetiti, nego će joj pružiti dodatnu njegu i pomoći u dubinskoj hidrataciji. Kosa će odmah postati podatnija, lakše će se raščešljavati i manje će se kovrčati zbog vlage.

UV zaštita: kako se pravilno brinuti o kosi

Kreme za zaštitu lica i tijela od sunca odavno su uobičajen dio njege, no stručnjaci su otišli korak dalje i osmislili posebne zaštitne proizvode za kosu. Naravno, vlasi ne mogu izgorjeti kao koža, ali pod utjecajem sunca brže gube elastičnost, zbog čega postaju lomljive, suhe i krute. Zato je važno koristiti i UV zaštitu za kosu. To mogu biti lagani sprejevi, dvofazne maglice, fluidi ili ulja koji nježno obavijaju svaku vlas i pomažu je zaštititi od štetnog zračenja. Takve proizvode možete pronaći u internetskoj trgovini MAKEUP. Kako biste zaštitili pramenove od negativnog utjecaja sunca, njezi je važno pristupiti sveobuhvatno:

• ponovno nanesite zaštitni sprej nakon svakog kupanja;

• nosite pokrivala za glavu od prirodnih materijala, poput pamučnih ili slamnatih šešira, jer pomažu blokirati sunčeve zrake;

• skupite kosu u pletenicu ili punđu kako biste smanjili njezin izravan kontakt sa suncem.

Slijedite ove jednostavne savjete i vaša će kosa zadržati bogatu boju te ostati njegovana.

Što još trebate znati za pouzdanu zaštitu kose od ultraljubičastog zračenja?

Upotreba balzama za kosu i spreja s UV zaštitom nije dovoljna. To je samo dio sveobuhvatne zaštite i oporavka vlasi. Kako bi kosa doista bila dobro zaštićena, potrebno je:

• isperite kosu tekućom vodom odmah nakon plaže;

• nanesite masku na 15–20 minuta otprilike 3–4 puta tjedno;

• izbjegavajte sušilo za kosu na visokoj temperaturi, pegle za kosu i uvijače kako biste smanjili toplinski stres.

Odaberite pravi balzam za kosu i druge proizvode za njegu, primijenite ove savjete i neka vaša kosa ostane sjajna i zdrava!