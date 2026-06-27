Završen Dubrovnik Forum: Plenković upozorio na istodobne krize, Kasparov poručio da je NATO mrtav

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Piše DNEVNIK.hr, Jasmina Bojić, 27. lipnja 2026. @ 20:15 komentari
Dubrovnik forum - 3
Dubrovnik forum - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Dubrovnik Foruma okupio je političare i stručnjake iz cijeloga svijeta. Tijekom dva dana intenzivnih rasprava fokus je bio na globalnim krizama, transatlantskim odnosima te sigurnosnoj i gospodarskoj budućnosti Europe.
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