Završen Dubrovnik Forum: Plenković upozorio na istodobne krize, Kasparov poručio da je NATO mrtav

Devetnaesti Dubrovnik Forum, koji je na jednom mjestu okupio kreatore politika i vodeće stručnjake iz cijeloga svijeta, privodi se svome kraju.

Sudionici su tijekom dva dana raspravljali o aktualnim svjetskim krizama i pronalasku adekvatnih načina za njihovo uspješno prevladavanje.

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Na prvom jutarnjem panelu sudjelovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković. U svom je izlaganju naglasio kako se današnji svijet suočava s jednim od najvećih izazova do sada – činjenicom da proživljavamo više teških kriza u isto vrijeme.

"Imamo sigurnosnu krizu, ali imamo i energetsku te gospodarsku krizu", upozorio je premijer Plenković.

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Kao jedan od ključnih razloga za ovakvo stanje na globalnoj sceni istaknuti su napeti transatlantski odnosi. Hrvatski premijer poručio je kako se mora intenzivno raditi na poboljšanju tih odnosa, ali je istovremeno jasno naglasio da – neovisno o tome kako će se oni razvijati – Europa pod hitno mora početi jačati vlastitu obranu.

Oštre kritike Kasparova

Tijekom panela mogle su se čuti i znatno oštrije ocjene trenutne sigurnosne arhitekture. Posebnu pažnju privukao je Gari Kasparov, poznati ruski šahist i dugogodišnji, žestoki kritičar službenog Kremlja, koji je otvoreno izjavio da je NATO savez zapravo mrtav.

Kasparov takav radikalan stav objašnjava tvrdnjom da Sjevernoatlantski savez nije ispunio svoju temeljnu i osnovnu funkciju. Prema njegovim riječima, to se najbolje očituje u tome što Savez nije uspio zaštititi Ukrajinu od ruske vojne invazije.

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Anušić odgovara Kasparovu

Na teze ruskog oporbenjaka ubrzo je reagirao hrvatski ministar obrane Ivan Anušić, odlučno odbacivši tvrdnje da je Savez u stanju kliničke smrti. Anušić je naglasio kako Kasparovljeve procjene jednostavno nisu točne.

Prema riječima ministra obrane, NATO se trenutno nalazi u specifičnoj poziciji u kojoj se po prvi put otvoreno nalazi pred izazovom da mora izravno opravdati vlastito djelovanje. Anušić je zaključno poručio kako sve države članice NATO saveza sada moraju učiniti apsolutno sve što je u njihovoj moći kako bi Savez iz ovih povijesnih izazova izašao znatno jači nego što je bio.

Fokus na Sredozemlje i zapadni Balkan

Osim gorućih pitanja obrane i sigurnosti, na forumu se opsežno razgovaralo i o Paktu za Sredozemlje, s jasnim fokusom na potrebu za značajnim poboljšanjem suradnje sa zemljama Sjeverne Afrike. Dugoročni planovi obuhvaćaju širenje te suradnje na zemlje Perzijskog zaljeva te regiju Bliskog istoka.

Jasmina Bojić Foto: DNEVNIK.hr

Jedna od nezaobilaznih tema bila je i stabilnost u neposrednom susjedstvu. Upravo zbog toga su posljednja dva panela ovogodišnjeg foruma u potpunosti bila posvećena suradnji između Europske unije i zemalja zapadnog Balkana.

Ovogodišnji Dubrovnik Forum uspješno je priveden kraju, a zabilježio je sudjelovanje više od stotinu utjecajnih aktera s globalne političke i stručne scene.