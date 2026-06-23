Zašto vam se vlaga uvijek vraća u zidove i kako trajno riješiti taj problem?

Vlažni zidovi, otpala žbuka, neugodan miris i bijele mrlje od soli problem su s kojim se susreću brojni vlasnici kuća i stanova. Često se čini da je problem riješen nakon sanacije, no nakon nekog vremena vlaga se ponovno vraća, ponekad čak i u gorem obliku.

Razlog nije loša sreća, nego način na koji se problemu pristupa. Više o sanaciji vlage u zidovima saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Problem nije površinski, nego u konstrukciji zida

Kapilarna vlaga nije samo mokra mrlja na zidu. Ona je proces koji se odvija unutar građevinskog materijala.

Opeka, kamen i mort sadrže mrežu sitnih pora kroz koje voda iz tla može putovati prema gore. Kada zid nema funkcionalnu horizontalnu hidroizolaciju (ili je ona s vremenom oslabjela), vlaga se kapilarno penje u konstrukciju.

RENODRY d.o.o. Foto: PR

Uz vodu, u zid ulaze i soli iz tla i materijala. Kada voda isparava na površini, soli ostaju iza nje i počinju kristalizirati. Taj proces stvara unutarnji pritisak koji s vremenom razara žbuku, uzrokuje pucanje, ljuštenje boje i ponovnu pojavu oštećenja.

Zašto se nakon klasične sanacije često vraća problem vlage?

U praksi se vlaga često pokušava zaustaviti stvaranjem barijere, primjerice premazima, injekcijama ili hidroizolacijskim sustavima. Takav pristup poznat je kao hidrofobni: cilj je spriječiti ulazak vode.

Problem je što zid nije homogena i zatvorena površina. On je mreža različitih materijala, pukotina i mikrokanala kroz koje vlaga može pronaći nove putove.

RENODRY d.o.o. Foto: PR

Ako se vlaga ne može prirodno kretati i isparavati, ona ostaje zarobljena u konstrukciji. U kombinaciji sa solima, to često dovodi do ponovnog propadanja žbuke i cijeli proces sanacije počinje ispočetka.

Ključ je u kontroli vlage, a ne u zatvaranju zida

Umjesto zatvaranja, suvremeni pristup temelji se na drukčijoj logici: zidu treba omogućiti da se kontrolirano suši.

Hidrofilni materijali ne blokiraju vlagu, nego je usmjeravaju prema površini, gdje može ispariti. Time se konstrukcija postupno oslobađa viška vlage.

No važan je još jedan faktor – otpornost na soli. Bez toga čak i paropropusni materijali mogu s vremenom degradirati.

Rješenje temeljeno na provjerenim građevinskim principima

Na tim načelima razvijen je sustav mineralnih sanacijskih materijala aerius.

RENODRY d.o.o. Foto: PR

Riječ je o tehnologiji koja se ne oslanja na zatvaranje zida, nego na aktivno isušivanje konstrukcije i dugoročnu stabilnost materijala.

Za razliku od klasičnih sanacijskih žbuka, ove formulacije imaju posebno razvijenu poroznu strukturu koja omogućuje aktivan transport vlage iz unutrašnjosti zida prema površini. Ondje vlaga prirodno isparava, dok zid postupno gubi višak vode i stabilizira se.

Materijali aerius razvijeni su tako da budu trajno otporni na djelovanje različitih vrsta soli. Mineralna struktura, obogaćena prirodnim pucolanima, sprječava destruktivnu kristalizaciju unutar žbuke.

Inspiracija u rimskoj gradnji

Trajnost rimskih građevina nije bila slučajnost. Ona je rezultat korištenja vapna i prirodnih pucolana, mineralnih materijala koji su omogućavali konstrukcijama da dišu i reguliraju vlagu bez gubitka stabilnosti.

RENODRY d.o.o. Foto: PR

Na sličnim principima razvijeni su i Aerius materijali, kod kojih je naglasak na kontroliranom uklanjanju i preusmjeravanju vlage iz zidne konstrukcije, uz očuvanje paropropusnosti, a ne na hermetičkom zatvaranju zida.

Vlaga se ne skriva, nego razumije

Kapilarna vlaga nije problem koji se rješava premazivanjem površine. Ona zahtijeva razumijevanje kretanja vode kroz građevinski materijal i načina da se kontrolirano izvede iz konstrukcije.

Sustavi temeljeni na mineralnim, hidrofilnim principima nude drukčiji pristup: zid se ne zatvara, nego se postupno i trajno suši, uz očuvanje njegove strukture. Više o očuvanju zidova od vlage saznajte na stranici Bijelo Jaje.