Zašto nas je pogodio rekordni toplinski val? Stručnjaci o novom otkriću: "Donedavno je to bilo nemoguće"

Ovotjedni toplinski val najgori je koji je ikada pogodio zapadnu Europu i ne bi se mogao dogoditi da ljudi nisu zagrijali planet izgaranjem fosilnih goriva, kažu znanstvenici.

Europljani, od Španjolske do Ujedinjenog Kraljevstva, ovog se tjedna tope pod ekstremnim vrućinama, uz temperature koje su dosegle gotovo ili više od 40 stupnjeva Celzijevih čak i prije nego što je nastupio vrhunac ljeta.

Novo istraživanje objavljeno u petak otkriva da bi ovakav događaj bio "praktički nemoguć" prije samo 50 godina, te da je postao znatno vjerojatniji u posljednja dva desetljeća zbog globalnog zatopljenja, piše Politico.

Konzorcij "World Weather Attribution", koji uključuje znanstvenike s Imperial Collegea u Londonu te Klimatskog centra Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koristio je recenzirane metode kako bi usporedio ovotjedni toplinski val s drugim vrućim europskim ljetima iz 1976. i 2003. godine.

"Analizirajući puni opseg ovog toplinskog vala, otkrili smo da se u posljednjih 50 godina... vjerojatnost ovakvog toplinskog vala neizmjerno promijenila", rekao je glavni autor Theodore Keeping, istraživač ekstremnih vremenskih uvjeta s Imperial Collegea u Londonu.

"Ovaj se događaj u lipnju ne bi mogao dogoditi bez klimatskih promjena", dodao je. "Trodnevne [prosječne] noćne temperature ne bi bile moguće u bilo koje doba godine bez klimatskih promjena, a vjerojatnost da se ovakve trodnevne maksimalne dnevne temperature dogode u bilo koje doba godine povećala se više od 500 puta od 1976. godine."

Do 1976. godine planet se zagrijao za samo 0,3 °C iznad predindustrijske razine, što je poraslo na 0,6 °C u 2003. i na 1,4 °C prošle godine. Postoji znanstveni konsenzus da toplinski valovi postaju sve češći i topliji sa svakim djelićem stupnja.

Za veliko područje zapadne i središnje Europe koje je analizirano — koje se proteže od sjeverne Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva do južne Švedske i istočne Poljske — "ovaj je toplinski val najteži ikad zabilježen", napisali su znanstvenici.

Znanstvenici također navode da je vjerojatnost pojave ovotjednih dnevnih temperatura sada 10 puta veća nego tijekom brutalnog ljeta 2003. godine, kada je 70.000 ljudi umrlo od uzroka povezanih s vrućinom. Ovotjedne visoke noćne temperature čak su oko 100 puta vjerojatnije nego što su bile prije 23 godine.

Više vrućine, veća vlažnost

Klimatske promjene također su učinile ovaj događaj toplijim.

"Sličan toplinski val u lipnju bio bi oko 3,5 °C hladniji tijekom dana 1976. godine i oko 2 °C hladniji 2003. godine", rekao je Keeping.

"Noćne temperature bile bi oko 2,4 °C hladnije 1976. i oko 1,3 °C hladnije u lipnju 2003."

Osim usporedbe prošlih temperatura diljem šireg područja zapadne Europe, znanstvenici su proučili oko 850 europskih gradova i otkrili da ih je oko 45 posto oborilo svoje apsolutne rekorde "temperature vlažnog termometra".

Mjerenja "vlažnog termometra" kombiniraju temperaturu suhe vrućine i vlažnost zraka, a koriste se za procjenu utjecaja vrućine na zdravlje ljudi jer oponašaju sposobnost tijela da se hladi znojenjem.

Vrijednosti koje ruše rekorde sugeriraju da su "zdravstveni utjecaji ovog toplinskog vala vjerojatno iznimno visoki", upozorio je Keeping.

Povrh toga, mnogi europski glavni gradovi prolaze kroz najtoplije trodnevno razdoblje od 1950. godine, kada je započelo pouzdano vođenje evidencije.

"Zbog globalnog zatopljenja, ove se vrlo visoke temperature sada redovito očekuju tijekom ljetnih mjeseci u mnogim glavnim gradovima", rekao je Keeping.

Istraživanje također nije pronašlo nikakav utjecaj El Niña, prirodnog fenomena zagrijavanja koji se tek počeo razvijati u tropskom Pacifiku, na ovotjedni europski toplinski val.

"Znanstvenici poput mene počinju zvučati kao pokvarena ploča. Iz godine u godinu dajemo slične izjave reagirajući na ekstreme vrućine koji se penju sve više", rekla je Friederike Otto, klimatska znanstvenica s Imperial Collegea u Londonu.

"Da, ovo su klimatske promjene, da, mi smo krivi, a ne El Niño. Imamo rješenja, ali ne provodimo ih dovoljno brzo", dodala je.