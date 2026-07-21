Planirate kupiti automobil ili mobitel na rate? Evo kakva vas nova pravila čekaju od lipnja

Svaki peti blokirani Hrvat - blokiran je zbog duga teleoperaterima. Za takve kupnje na rate, stižu nova pravila.

"Za potrošače će to značiti kad dođete u teleoperatora i kupujete mobitel primjerice na 24 rate, taj teleoperator će morati provjeriti hoćete li vi te rate moći podmirivati. Kako će to provjeravati, tako da vidi kolike imate prihode", kazala je Ana Zorić iz Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija.

I ne samo teleoperateri, već u svim slučajevima kad kreditira sam trgovac.

Nova pravila kupnje na rate - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Prema novom Zakonu, trgovac koji omogućuje obročnu otplatu bez banke - procijenit će kreditnu sposobnost kupca.

Gledali bi se prihodi, financijska imovina, postojeće obaveze poput drugih kredita. Kako - tek će se dodatno propisati.

Drugi je slučaj - kupnja na rate karticama. Tu je kreditnu sposobnost i limit već procijenila banka. Takva plaćanja ostaju ista.

"A čini mi se u redu. Pretpostavljam da neki uzmu mobitele pa ih onda ni ne otplate na vrijeme, stvore dugove nepotrebne tako da evo slažem se s tim", rekla je Sara iz Zagreba.

"Svakome bi to trebalo gledati. Onda se ljudi uvale jer žive iznad svojih mogućnosti", izjavila je Anamarija iz Zagreba.

Dio je ovo europskih pravila. Prije procjene potrošača - trgovci i drugi vjerovnici morat će dobiti dozvolu središnje banke. Ispuniti uvjete, ali i obučiti osoblje.

Nova pravila kupnje na rate - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Situacija koju smo možda još primijetili na tržištu u nekim slučajevima kupnje automobila gdje sami prodavači financiraju takvu kupnju na više rata. Ili putovanja ako turističke agencije same financiraju takva putovanja na više rata, oni će potpadati pod tu definiciju vjerovnika", objasnila je Ana Zorić iz Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija.

Koliko će se procjena takvih vjerovnika razlikovati od onoga što rade banke, treba vidjeti kad se propišu detalji, kažu iz udruge banaka.

Nova pravila kupnje na rate - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Banke u ovom trenutku gledaju sve značajnije obveze koje klijenti imaju prilikom podizanja kredita. Načelno je razumljivo da kod bilo kakvog oblika financiranja budu ista ili slična pravila, u principu za klijenta ili potrošača nije bitno zove li se nešto kredit, obročna otplata ili drugačije, za njega je najvažnije da preuzetu obavezu može i vratiti", poručio je Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.

S novim pravilima otvorilo se i pitanje zaštite sigurnosti potrošača - tko će i kako imati uvid u njihove plaće.

Nova pravila kupnje na rate - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Najveća razina zaštite osobnih podataka je više puta spomenuta kroz same odredbe zakona. Jako dobro svi akteri na tržištu znaju što smiju, a više što ne smiju kad je riječ o osobnim podacima potrošača i to neće biti dovedeno u pitanje niti u kojem dijelu", naglasila je Zorić iz Ministarstva financija.

Pravila zaduživanja - na snagu bi stupila od lipnja sljedeće godine.