Više od sat vremena trajala je drama s ručnom bombom: Policija objavila nove detalje

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom koji je u petak u Novom Zagrebu prijetio aktiviranjem ručne bombe.

Terete ga za dovođenje u opasnost života i imovine, prisilu prema službenoj osobi te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Muškarac je nakon više od sat vremena pregovora i intervencije specijalne policije uhićen, a sada je protiv njega podnesena kaznena prijava.

Prijetnja bombom u Zagrebu Foto: Damir Krajac/Cropix

Prijetnja bombom u Zagrebu Foto: Damir Krajac/Cropix

Muškarac je u petak oko 16:05 u Novom Zagrebu, na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza, tijekom policijske provjere izvadio iz torbice ručnu bombu M75, uklonio osigurač i zaprijetio da će usmrtiti sebe i četvoricu policajaca.



"Na naredbe da vrati osigurač čime bi se spriječila daljnja opasnost od teških posljedica, oglušio se, nastavio do obližnjeg parka držeći je takvu u ruci. Temeljem navedenog i uz ozbiljne verbalne prijetnje doveo je u opasnost život i tijelo policijskih službenika, a ujedno i građana", priopćila je policija.

Prijetnja bombom u Zagrebu Foto: Damir Krajac/Cropix

Incident se dogodio u blizini osnovne škole, a policajci su muškarca držali pod nadzorom.

Na terenu su bil prisutne i hitne službe, tim Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke te policijski službenici protueksplozijske službe koji su u nešto malo više od sat vremena uz uporabu sredstava prisile - sredstva za vezivanje uhitili uznemirenog muškarca te mu na siguran način oduzeli ručnu bombu.



U incidentu nitko nije ozlijeđen.