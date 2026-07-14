DHMZ izdao upozorenja: Dvije regije na udaru, prijete tuča i grmljavinsko nevrijeme

Vrijeme će u većem dijelu Hrvatske danas biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura zraka ići će od 29 do 34 Celzijevih stupnjeva.

No, poslijepodne i navečer dijelove zemlje, osobito središnji dio, zahvatit će pljuskovi s grmljavinom

DHMZ je za dvije regije izdao upozorenja.

Zagrebačka regija je pod žutim meteoalarmom za potencijalno opasno vrijeme. Moguće je grmljavinsko nevrijme, osobito na sjeveru regije, uz jak vjetar, a postoji i mogućnost tuče.

Žuti meteoalarm izdan je i za Osječku regiju zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na zapadu regije, uz prolazno jak vjetar.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Vrijeme neće biti posve stabilno ni idućih dana. I dok je Jadran pod upozorenjima zbog visokih temperatura, novih nestabilnosti moglo bi opet biti u četvrtak.