Maltretirao je, prijetio, ugnjetavao i tukao tri srednjoškolke. Dok majci jedne od njih nije prekipjelo. Prijavila ga je policiji, a mladić je uhićen i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor.

Taman kada su pomislile da mogu odahnuti, dogodilo se nepojmljivo. Sud je zlostavljača pustio na slobodu, iako su ga ocijenili vrlo opasnim. Određena mu je mjera zabrane prilaska, međutim prvi dan nakon što je izišao iz zatvora zaputio se pred školu u koju ide maloljetnica koju je pretukao.

No ni tada, unatoč tome što je prekršio mjeru - sud ga ne vraća u zatvor. Zašto je 18-godišnji Iračanin na slobodi, nismo uspjeli doznati. Znamo samo da je za njim raspisana tjeralica, uz napomenu da je naoružan i opasan, a da supruga vlasnika kuće u kojoj živi radi u MUP-u. Previše čudnih slučajnosti.

U početku izgledalo je to kao klasična tinejdžerska ljubavna priča. Ona 17 godina, učenica srednje škole, on dvije godine stariji.

''Upoznali smo se preko moje prijateljice u kafiću u Dubravi, u četvrtom mjesecu. Nakon tjedan dana smo završili zajedno, u vezi i na početku je sve bilo u redu'', priča tinejdžerica.

Ali vrlo brzo, prije negoli je veza uopće zaživjela, Ayoob Mohamed Faisal, irački azilant, pokazao je svoje pravo lice. Bilo kakva poruka ili poziv koji bi joj stizao, bio bi okidač za nasilje: ''Bacio mi je mobitel u pod. Jednom kad sam bila kod njega, moj najbolji prijatelj mi je posao poruku i on je vidio da mi je došla poruka od najboljeg prijatelja, poludio je na to. Vikao je na mene, htio me ošamariti, ali me nije ošamario nego me počeo čupati.''

Vidjeli su to sve i njegovi prijatelji i nitko nije reagirao. Jer on se hvali time da se bavi borilačkim vještinama i svi ga se boje. Bio je to tek početak. Tražio je od nje da neopravdano izostaje iz škole: ''Rekao je ako ne izađeš iz škole, ja ću ti doći u školu pa će biti još gore. Rekla sam da ne mogu, i onda sam cijeli sat morala pričati s njim na mobitel, a kad sam mu prekinula jer sam morala odgovarati jer sam taman imala dogovoreno odgovaranje, on je mene cijeli sat zvao.''

Nastava je završila, a ona otišla u obližnji kafić. On je već bio tamo. ''Izveo me ispred kafića i pitao zašto sam ga provocirala, kako sam to mogla napraviti. Rekla sam da ništa nisam napravila, nego samo nisam mogla izaći iz škole kad je on to htio. On je nastavio s tim da sam ga provocirala i onda me počeo stiskati za vrat, ramena. Sve mi je poplavilo'', ispričala je tinejdžerica.

Kao što to često biva u ovakvim situacijama, nasilnik se stao ispričavati, kuneći se da će prestati s takvim ponašanjem, ali bile su to samo prazne riječi. Na red su došle prijetnje obitelji.

''Govorio je da ima pištolj i da će me naći gdje god da budem. I ako budem kod boga, da će on mene naći, da mu to uopće nije problem. I da ako on završi u zatvoru, da će se netko pobrinuti za to da nešto meni ili mojoj obitelji napravi. Onda je prijetio da će moj tata dobiti otkaz zbog toga i onda smo se mi pomirili jer me stvarno bilo strah. Nisam htjela da zbog mene dobije otkaz, zbog takve gluposti, a ja mu nikad nisam rekla gdje on radi niti koja pozicija, ime i prezime i sve je saznao'', priča tinejdžerica.

Sve to odvijalo se u vrlo kratkom periodu, tijekom lipnja. Iz dana u dan bivalo je sve gore i gore.

''Govorio mi je droljo, kurvo, glupa si'', prepričava tinejdžerica. Ona je o njemu znala da je iz Iraka, da je tu s mamom i tatom te da je prije bio u Austriji.

Za to vrijeme njezina je majka slutila da nešto ne valja, ali 17-godišnjakinja ju je uvjeravala da je sve u redu. ''Ona me uvjeravala da dobro zna s kim ima posla. Ja sam joj rekla, malo si razmisli, što on tebe ima zvati u dva, tri ujutro. Kada smo hodali po šoping-centru, morala se fotografirati. Zaprijetila sam joj da ako još jednom nazove po noći, da ću ga prijaviti da maltretira malodobno dijete'', rekla je majka Marina Pavičić.

To se i dogodilo, pritisak nije uspjela izdržati. Majci je sve priznala. ''Priznala je da je on maltretira, da joj prijeti, da ju je udario i u tom trenutku smo otišli na policiju. Bio je jedan policajac koji je bio inertan. Imali smo dokaze, njegove pozive, poruke, slike, sve smo imali i ona je to davala policajcu, a on je rekao da ne treba'', rekla je majka Marina.

Policajac ih je uvjerio da će poduzeti sve da maltretiranje prestane. Završila je i školska godina. Dobila je priliku za predah od nasilnika. Tako je barem mislila. Otišla je baki na more, a mobitel je ugasila.

''Kad sam bila kod bake, morala sam baki dati mobitel da se javi da vidi da je ona tu, da ne bi ispalo da sam ja negdje drugdje. Cijelo je vrijeme bilo tako, a kad sam jednom isključila mobitel, odmah je poludio. I da, stalno me vrijeđao. Ja sam bila na plaži. On je meni rekao kad je njemu došlo, sad odi s plaže. Ja kao ne bih otišla s plaže, i doslovno je bio u stanju doći u Crikvenicu zato što ja njega ne slušam'', kazala je tinejdžerica.

Na daljinu su se pomirili, učinila je to iz straha. Ali posesivno i ljubomorno ponašanje nije prestajalo: ''Ja sam njega blokirala sa svih brojeva. Imao je dva broja tada i blokirala sam ga na oba broja, na svemu i on je mene nazvao preko privatnog broja. To se ne može blokirati. I prijetio mi je isto, da ću se ja kad-tad vratiti u Zagreb.''

Počeo je tada zvati i baku na fiksni telefon, koji nije javno dostupan. I tada se upalio alarm čitave obitelji, ali je uslijedio novi šok. ''Onda sam ponovno otišla na policiju, gdje oni uopće nisu imali zapisnik, kao da nismo ni bili na policiji'', rekla je majka Marina.

Trebalo je ponovno podnijeti prijavu. Učinili su to na Krku i tek je onda uslijedila reakcija policije. ''Drugi dan odmah su ga pritvorili, tražili su ga cijeli dan. Nekako su došli pred kraj dana kod njega, on je bio tamo u pritvoru tri dana pa je završio u DORH-u, gdje će se odlučiti što dalje s njim i onda mi je javio da je pala odluka da će u istražnom zatvoru biti mjesec dana'', rekla je majka Marina.

Odahnule su i majka i kći, ali stres i nesigurnost nisu nestali. ''Tjedan dana nakon toga nešto me kopkalo, zanima me što dalje i kontaktirala sam s policijom jer mi se učinilo da sam ga vidjela na Jarunu, ali rekla sam si da je to nemoguće - ne može to biti on, kad je u zatvoru'', rekla je majka Marina.

Otišla je na Državno odvjetništvo. Tamo je u službenoj evidenciji bilo zavedeno da je u zatvoru. I tada šok broj dva. ''Nazvala je Županijski sud, gdje su joj potvrdili da je on dan ranije izišao iz zatvora i da mu je određena mjera opreza zabrana pristupa'', kazala je majka Marina.

Obitelji, DORH-u ni policiji nitko nije javio. Bilo je to 24. srpnja. Županijski sud pustio ga je na slobodu, iako su i sami svjesni, kako stoji u rješenju, da se radi o opasnoj osobi.

''Naime, ni okolnost što je okrivljenik kazneno prijavljen za predmetno kazneno djelo nije na njega utjecala da nastavi s agresivnim postupanjem spram oštećene, što ukazuje na visok stupanj kriminalne volje, a on je prekršajno kažnjavan zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja. Slijedom svega, okolnosti upućuju na postojanje konkretno predvidive opasnosti da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao ponoviti isto ili istovrsno kazneno djelo'', stoji u rješenju Županijskog suda u Zagrebu o ukidanju istražnog zatvora.

''Moja kći je plakala i vrištala jer je rekla da se stvarno boji za mene, a ja sam se doma zaključala. Stvarno me bilo strah. Nisam mogla spavati'', rekla je majka Marina.

Ovdje se otvorila Pandorina kutija. Obitelj 17-godišnjakinje doznaje da je isto, do lipnja, radio još dvjema srednjoškolkama. Sve je također prijavljeno policiji, no bez posljedica. Sudu je mjera zabrana bila dovoljna, ali Muhamed se toga nije ustrašio. Prvi dan školske godine - novi veliki šok. ''On se pojavio ispred škole, kao slučajno je došao dočekati moju prijateljicu, a tu prijateljicu zna godinu dana i nikad niti kad smo mi bili zajedno ni kad je nju zvao, nije došao ispred škole, ali baš slučajno kad sam se vratila prvi dan, on je došao ispred škole. Bilo me strah i odmah sam otrčala razrednici da pozovemo policiju'', kaže tinejdžerica.

Policija je stigla, napravila zapisnik i to je to. ''Županijski sud obaviješten je s dvije strane, ali ja do dandanas nisam doznala je li on u zatvoru ili nije'', kaže majka.

No ekipa Provjerenog uspjela je doznati gdje je. Na adresi na kojoj je i prijavljen, u zagrebačkim Mlinovima. Stupili smo u kontakt s njim, razgovarali, a on se tijekom tog razgovora ponašao hladno, kao da ništa nije učinio, te stalno pitao odakle nam te informacije. Danas slobodno šeće iako je prekršio mjeru zabrane prilaska i automatski bi trebao biti vraćen u zatvor. DORH je predložio povratak u zatvor, a sudac istrage to je odbio.

''Uvijek kad iziđem pogledam oko sebe vidim li nekog sumnjivog jer mi svejedno nije sigurno, pogotovo po noći'', kaže tinejdžerica. Strah je utemeljen jer smo doznali za još jednu šokantnu informaciju - za njime je raspisana međunarodna tjeralica.

''Ni u jednom trenutku nismo zaštićeni. Nitko nam nije ponudio zaštitu, ni policija, ni Županijski sud. Čovjek koji nije normalan je na slobodi, a mi se bojimo'', kaže majka.

Zbog čega je raspisana međunarodna tjeralica - policija ne otkriva. Zašto nije vraćen u zatvor nakon kršenja mjere zabrane prilaska, sud ne otkriva. Zna se jedino da je na slobodi mladić koji je već kažnjavan zbog posjedovanja oružja i koji je prekršio odluku suda. Koliko je uistinu opasan i na što je spreman, zna ova djevojka, koju sustav ne štiti. A ona i danju i noću Zagrebom korača u strahu i s očima na leđima.

