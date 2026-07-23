Uživajte u ugodnijim temperaturama dok traju: Stiže nova promjena s kišom i grmljavinom, a onda i novi toplinski val

Promjenjivije vrijeme, pljusak sredinom dana i poslijepodne u kopnenom području, ali i u Rijeci uz prolazak oslabjele fronte. Ona odmiče dalje na istok, dok s druge strane jača greben pod čijim utjecajem će sutra i prekosutra najvećim dijelom prevladavati sunčano.

Svježiji zrak sa sjevera donio je koliko-toliko ugodnije vrijeme, onaj s juga koji će pritjecati tijekom vikenda ponovno će donijeti temperaturu od 30 stupnjeva. No to još nije toplinski val. U nedjelju nam potom stiže i promjena, najavit će je jako jugo na Jadranu, a donijet će nam kišu, pljuskove i grmljavinu na prijelazu u novi tjedan. Vrijeme bi se ponovno trebalo stabilizirati od utorka kad nas, prema trenutnoj prognozi, očekuje više sunčanih i suhih dana. I tad bi opet moglo biti jako vruće.

Petak nosi djelomice ili pretežno sunčano jutro, uz prolazno više oblaka u gorju i na jugu gdje bi u početku moglo pasti malo kiše ili neki kraći pljusak: na jugu praćen grmljavinom. Noćas će, prvo na sjevernom Jadranu, zapuhati bura koja će jačati, a do jutra i proširiti se duž obale. Prijepodne mjestimice može biti i olujnih udara. Zbog bure je na snazi žuti Meteoalarm. Jutarnja temperatura u kopnenom području bit će od 10 do 14, a na Jadranu većinom između 18 i 23 stupnja.

Barem djelomice sunčano očekuje se i poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također djelomice ili pretežno sunčano, uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar i temperaturu oko 25 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.

U gorskoj Hrvatskoj uz umjeren razvoj oblaka i poslijepodne može pasti poneki pljusak. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, moguće i s ponekim olujnim udarom. No bit će jača prijepodne nego poslijepodne. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 23, a na sjevernom Jadranu od 26 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano te danju također vrlo toplo. Puhat će bura, poslijepodne na otvorenom moru prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura ide i do 30 stupnjeva.

Temperatura mora je oko 25, 26. U Šibeniku danas 24, u Dubrovniku 23. Bura će ga sutra malo izmiješati pa se nemojte iznenaditi ako potom i osvježi.

UV-indeks bit će umjeren ili visok.

Vrijeme idućih dana

I u subotu će u unutrašnjosti prevladavati sunčano. Slično i dio nedjelje, a potom slijedi jače naoblačenje: do kraja dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponekog pljuska još može biti i u prvom dijelu ponedjeljka, a zatim se očekuje smirivanje uz prestanak oborine. U nedjelju će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, no već u ponedjeljak vjetar okreće na sjeverozapadni. Jutra malo toplija, dok se dnevna temperatura zasad neće previše mijenjati. Uz južinu će u nedjelju jedino biti pomalo sparno.

I na Jadranu u subotu, ali i veći dio nedjelje sunčano. Krajem dana te dio ponedjeljka ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina, pri čemu lokalno može biti i obilnije oborine. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u nedjelju mjestimice jako jugo. Temperatura zraka na moru bez veće promjene.

Od utorka bi vrijeme ponovno trebalo biti sve stabilnije, sunčano i sve toplije pa će sredinom tjedna, a poglavito prema sljedećem vikendu opet biti i vruće. Prognozu za taj dio tjedna uzimamo s dozom opreza mada zasad ovaj scenarij izgleda pouzdano. Osvježene informacije donosimo već sutra. Pogledajmo još pregled vremena u odabranim hrvatskim mjestima i gradovima.