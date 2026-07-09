Stižu nove nestabilnosti, od +30 stupnjeva do pljuskova: Meteorolog otkriva detalje

U petak će se prema nama pružati greben povišenog tlaka koji će podržavati stabilnije vrijeme. U subotu će taj greben oslabjeti, a sa sjeveroistoka će po visini prolazno ojačati ciklonalna aktivnost, što će osobito u subotu poticati jači razvoj grmljavinskih oblaka.

U ponedjeljak sa sjeverozapada ponovno jača utjecaj grebena anticiklone.

Vrijeme sutra

U petak ujutro i prijepodne pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. Na Jadranu u noći i ujutro bura, koja će zatim okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, a na sjevernom Jadranu prema sredini dana i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 16, na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja.

I u nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar slab. Poslijepodne vrlo toplo, ponegdje i vruće od 28 do 31 stupnja. Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz najvišu temperaturu ponegdje do 30 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre ponegdje uz jači dnevni razvoj oblaka poslijepodne može biti kratkotrajne kiše ili pljuska, osobito u Gorskom kotaru. Na moru pretežno sunčano i vrlo toplo ili vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura u gorju od 25 do 29, a na Jadranu od 30 do 32 stupnja.

U Dalmaciji sunčano i vruće, od 30 do 33 stupnja. Ponegdje u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab i umjeren južnih smjerova, prema večeri u slabljenju.

I jutros je more posvuda bilo ugodno toplo od 24 do 27 stupnjeva. Isto tako i UV indeks opasnosti od sunčevog zračenja bio je visok ili vrlo visok

Prognoza za vikend

U unutrašnjosti za vikend djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi koji u subotu mogu biti lokalno izraženiji i praćeni grmljavinom prolazno uz jak vjetar. U ponedjeljak pretežno sunčano, premda prema istoku ponegdje još može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a temperatura bez veće promjene.

Za vikend i na Jadranu djelomice sunčano i nestabilno mjestimice uz kišu te pljuskove i grmljavinu, osobito u subotu. U ponedjeljak pretežno sunčano. U subotu će prolazno puhati jugozapadnjak i jugo, a u nedjelju vjetar će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak koji će u ponedjeljak na otocima biti i jak. Dnevna temperatura u blagom porastu.

U većem dijelu sljedećeg tjedna prevladavat će sunčano s najviše vedrine na Jadranu, a od sredine tjedna posvuda još toplije uz ljetne vrućine.