Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VREMENSKA PROGNOZA

Vrijeme sutra donosi nastavak prženja: Stižu ekstremne vrućine i crveni alarm

Piše DNEVNIK.hr, 24. lipnja 2026. @ 21:11 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Stiže vrhunac toplinskog vala, upaljen crveni alarm. Detalje donosi meterologinja Maja Bubalo.
Najčitanije
  1. Sergej Barbarez
    Još jedan

    Ogroman udarac za BiH nekoliko sati prije najveće utakmice u povijesti Zmajeva
  2. HRVATSKA - GANA
    TERMIN JE PUNO BOLJI

    HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
  3. Ante Budimir sa sinom
    BIRALI TRADICIJU

    Otac četvero djece: Imena sinova Ante Budimira kriju prekrasna značenja
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Sedam godina zatvora ruskom političaru koji se na društvenim mrežama protivio ratu
STROGA PRAVILA
Stroga presuda u Moskvi, istaknuti političar ide u zatvor: "Ovo je u svojoj srži zabrana neslaganja
WHO upozorio da 500 tisuća ljudi u svijetu godišnje umre zbog vrućine
Nevjerojatna brojka
Čelnik WHO-a upozorio da 500 tisuća ljudi u svijetu godišnje umre zbog vrućine
Voditelj podružnice Zagrebačkog holdinga podnio otkaz nakon utvrđene nepravilnosti
NEPRAVILNOSTI U RADU
Peglao službenu karticu u privatne svrhe pa podnio otkaz u Zagrebačkom holdingu
Požar kod Rogoznice izazvao 55-godišnjak električnom pilom
Gasila i dva kanadera
Izgorjela četiri hektara: Poznato tko je i čime izazvao požar kod Rogoznice
Hrvatska je dobila 138 novih policijskih službenika
MLADA GENERACIJA
Prisegnuli novi policajci, načelnik poručuje: "Osoba mora biti prije svega željna raditi taj posao, mora biti humana"
Vrijeme sutra: Ekstremne vrućine prže zemlju, izdano crveno upozorenje.
VREMENSKA PROGNOZA
Vrijeme sutra donosi nastavak prženja: Stižu ekstremne vrućine i crveni alarm
Opasna bakterija širi se europskim plažama: Može izazvati teške infekcije i sepsu te dovesti do amputcija
Na Mediteranu
Opasna bakterija širi se plažama: Može izazvati teške infekcije i sepsu te dovesti do amputacija
U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin
Milan Drača Lalo
FOTO U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin
Svećenik u Sloveniji iznenada preminuo nakon uboda ose
TUGA U SLOVENIJI
Svećenika ubola osa na misi, umro je: "Vijest nas je pogodila kao grom iz vedra neba"
Policija moli građane za pomoć: Prepoznajete li osobu s fotografije?
traže ga pola godine
Policija moli građane za pomoć: Prepoznajete li osobu s fotografije?
U Francuskoj potvrđen slučaj ebole
jedna od najvećih epidemija
Potvrđen prvi slučaj zaraze smrtonosnim virusom u europskoj državi
Opoziva se Babylove žlica za učiti jesti od silikona
JAVLJA DIRH
Oprez, roditelji: Hitno se opoziva popularna žlica za bebe
Saslušano prvih pet kandidata za Ustavni sud: Svi složni da je pozdrav "Za dom spremni" neprihvatljiv 6
VLADAJUĆI TRIGGERIRANI
"ZDS je fašistički pozdrav": Izjava kandidatkinje za Ustavni sud izazvala oštru reakciju HDZ-a
U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin 6
Milan Drača Lalo
FOTO U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio 5
uhićen je
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio
Trogodišnjak stabilno nakon napada krokodila u zoološkom vrtu 4
U ENGLESKOJ
Mališan (3) bačen u nastambu s krokodilima: Objavljeni novi detalji o njegovu stanju
Donald Trump tvrdi da je Iran pristao na nuklearne inspekcije 3
što je istina?
Trump demantira Irance: "Pristali su na to u cijelosti"
Računica koja vodi u propast: Zašto mala poljoprivredna gospodarstva s trenutačnim cijenama ne mogu biti ni na nuli 3
Kuha nezadovoljstvo
Računica koja vodi u propast - oni su već u čistom minusu: Razlika u cijeni je nevjerojatna
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Opasna bakterija širi se europskim plažama: Može izazvati teške infekcije i sepsu te dovesti do amputcija
Na Mediteranu
Opasna bakterija širi se plažama: Može izazvati teške infekcije i sepsu te dovesti do amputacija
U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin
Milan Drača Lalo
FOTO U Zadru nasmrt pretučen bivši HDZ-ovac i Srbin
Svećenik u Sloveniji iznenada preminuo nakon uboda ose
TUGA U SLOVENIJI
Svećenika ubola osa na misi, umro je: "Vijest nas je pogodila kao grom iz vedra neba"
show
Čestitka pokojnog sina razljutila javnost 0:22 17
kontroverzna objava
Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu
Ljubavna priča Ante i Monike Budimir 43:37 8
velika su si podrška
Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu!
Thompson poželio sreću Vatrenima uoči utakmice protiv Paname
"Do pobjede!"
Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često
zdravlje
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
5 namirnica koje ne biste trebali miješati s chia sjemenkama
Mogu povećati rizik od ovoga
5 namirnica koje ne biste trebali miješati s chia sjemenkama
zabava
"Livaković na utakmici protiv Paname": Pogledajte kako stranci komentiraju našeg vratara
Slažete li se?
"Livaković na utakmici protiv Paname": Pogledajte kako stranci komentiraju našeg vratara
Prizor iz Šibenika nasmijao svijet: "Ovako izgleda parkiranje prvi red do mora"
Ups!
Prizor iz Šibenika nasmijao svijet: "Ovako izgleda parkiranje prvi red do mora"
Ovako je izgledao Budimirov gol iz prvih redova, navijači stvorili trenutak za pamćenje
Wow!
Ovako je izgledao Budimirov gol iz prvih redova, navijači stvorili trenutak za pamćenje
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Ogroman udarac za BiH nekoliko sati prije najveće utakmice u povijesti Zmajeva
Još jedan
Ogroman udarac za BiH nekoliko sati prije najveće utakmice u povijesti Zmajeva
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
TERMIN JE PUNO BOLJI
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
VIDEO Ivana Knoll molila hrvatske navijače pa dobila brz odgovor: "Ne može!"
pao interes
VIDEO Ivana Knoll molila hrvatske navijače pa dobila brz odgovor: "Ne može!"
tv
Crno more: Ne može prihvatiti vijesti koje je saznala 0:49
CRNO MORE
Crno more: Ne može prihvatiti vijesti koje je saznala
Tajne prošlosti: Laknulo mu je kad je vidio da je još tu 0:55
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Laknulo mu je kad je vidio da je još tu
Tajne prošlosti: Nervira ju jer se nikako ne uklapa u njezinu sliku savršene obitelji
TAJNE PROŠLOSTI
Nervira ju jer se nikako ne uklapa u njezinu sliku savršene obitelji
putovanja
Zapečene tikvice sa sirom recept
Obožavat ćete ih
Zapečene tikvice sa sirom idealno su ljetno jelo – brzo se pripremaju, a tako su fine
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Dalmatinska zagora što vidjeti
Hrvati su oduševljeni
Slavni Britanac pobrojio 25 razloga zašto NIKAD ne biste trebali posjetiti Dalmatinsku zagoru
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Cilj je osloboditi 1,4 bilijuna eura ulaganja godišnje
EU reformira bankarski sektor
Cilj je osloboditi 1,4 bilijuna eura ulaganja godišnje
lifestyle
Značenje imena djece nogometaša Ante Budimira
BIRALI TRADICIJU
Otac četvero djece: Imena sinova Ante Budimira kriju prekrasna značenja
Lu Mastrović: Traper od glave do pete za podršku dečku Jošku Gvardiolu
POPULARAN TREND
Lu Mastrović: Djevojka Joška Gvardiola u kombinaciji koja nikad ne izlazi iz mode
Izabel Kovačić na tribinama utakmice Hrvatska - Panama
Minimalizam na tribinama
U moru kockica lako je uočiti Izabel Kovačić, ona se izdvojila nečim sasvim drugim
sve
Ogroman udarac za BiH nekoliko sati prije najveće utakmice u povijesti Zmajeva
Još jedan
Ogroman udarac za BiH nekoliko sati prije najveće utakmice u povijesti Zmajeva
Značenje imena djece nogometaša Ante Budimira
BIRALI TRADICIJU
Otac četvero djece: Imena sinova Ante Budimira kriju prekrasna značenja
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
TERMIN JE PUNO BOLJI
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene