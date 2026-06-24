Vrijeme sutra donosi nastavak prženja: Stižu ekstremne vrućine i crveni alarm

Prostrana anticiklona nad velikim dijelom Europe i dalje donosi sunčano i sve toplije vrijeme. Neki lipanjski rekordi već su oboreni, na primjer u Francuskoj gdje je toplina najintenzivnija. Kod nas su ekstremne vrućine zasada koncentrirane na obali i otocima. Ali sljedećih će se dana proširiti i na unutrašnjost. Najtoplije je bilo u Senju i Šibeniku s temperaturom od 35 stupnjeva. Promjena još uvijek nije na vidiku. Prema kraju tjedna bit će sve toplije. Ipak, još uvijek ima i nešto vlažnog i nestabilnog zraka u visini tako da su lokalni pljuskovi ponegdje mogući.

Rano ujutro može biti visoke naoblake, osobito u kopnenim predjelima. Tijekom prijepodneva nebo će se razvedriti, iako na sjevernom Jadranu još može ostati malo oblaka.

Vjetar na kopnu slab. Tijekom noći i jutra na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će slaba do umjerena bura. Pod Velebitom može imati udare do 40 čvorova. Na jugu će vjetar okretati na zapadne smjerove.

U unutrašnjosti najniža temperatura uglavnom između 16 i 21, a na moru još jedna topla ili čak vrlo topla noć, od 22 do 27 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj danju sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33.

U Slavoniji pretežno sunčano, popodne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab, a temperatura između 31 i 34.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinom sunčano, povremeno uz malu naoblaku. Bura će uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju od 29 do 31, na obali i otocima između 32 i 35.

U Dalmaciji većinom sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti, uz umjeren razvoj oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak. Puhat će sjeverozapadnjak, mjestimice i jugozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 33 do 36.

Vrijeme sutra

Površinska temperatura mora mjeri se 30ak centimetara ispod površine na mjestima gdje je dubina barem 1,8 metara. Danas je na mjernim postajama zabilježeno između 24 i 27 stupnjeva.

UV indeks će biti vrlo visok. Pokušajte što manje boraviti na suncu između 11 i 16 sati.

Sljedećih dana na kopnu sunčano i vrlo vruće, temperatura će i ovdje danju prelaziti 35 stupnjeva. Noću i dalje oko 20. U skladu s time izdano je i upozorenje na toplinski val. U poslijepodnevnim satima moguć je umjeren razvoj oblaka, ali oborine će uglavnom izostati.

Na moru sunčano, vedro i vrlo vruće. I dnevne i noćne temperature u blagom porastu. Na snazi će biti crvena razina upozorenja zbog vrućina. Puhat će slaba do umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Toplinski val će se do kraja tjedna intenzivirati u cijeloj zemlji. U unutrašnjosti od petka žuta razina upozorenja, a tijekom vikenda i narančasta. Na obali i otocima već je danima na snazi upozorenje, a od petka prelazi na crvenu razinu. To označava vrlo veliku opasnost. Pridržavajte se preporuka. I pripazite na sebe i svoje bližnje, osobito na starije osobe i malu djecu.