Vrijeme sutra donosi ljetnu žegu i jaku buru, provjerite gdje su mogući pljuskovi

Većina Europe nalazi se pod utjecajem anticiklone odnosno polja povišenog tlaka zraka. U takvim uvjetima prevladava sunčano i vedro vrijeme, što je bio slučaj i na našem području tijekom većeg dijela dana. Ipak, uvjeti u atmosferi nisu posve stabilni. Sa zapada po visini pritječe vlažan i nestabilan zrak. To dovodi do lokalnog povećanja naoblake i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Bilo ih je, mjestimice, a očekuju se i sljedećih nekoliko dana.

Jutro pretežno sunčano, ponegdje uz malu naoblaku. Vjetar na kopnu većinom slab, sjevernih smjerova. Na Jadranu će puhati bura, u Dalmaciji slaba do umjerena, na sjeveru umjerena do jaka. Pod Velebitom može imati olujne udare.

Noć će u mnogim područjima biti topla, u unutrašnjosti većinom između 18 i 22, u gorju tek nekoliko stupnjeva manje. Na moru toplo, ili čak vrlo toplo, od 23 do 27. U unutrašnjosti Istre od 19 do 22.

Vrijeme sutra

U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno sunčano, no ne i posve stabilno. Poslijepodne i prema večeri mogući su lokalni, izraženiji pljuskovi s grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom. Puhat će sjeverni vjetar, većinu dana slab do umjeren, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura u najtoplijem dijelu dana između 30 i 33.

U Slavoniji također pretežno sunčano. Popodne i navečer, uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući grmljavinski pljuskovi koji, osobito uz granicu s Mađarskom, mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. Uz nestabilnosti kratkotrajno i jak. I ovdje vruće, temperatura od 30 do 32.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali u drugom dijelu dana lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Bit će izraženiji na sjevernom Jadranu, osobito u Istri. Vjetar u gorju slab do umjeren, sjeveroistočni. Uz obalu većinom umjerena do jaka bura. Uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u Gorskom kotaru i Lici od 27 do 31, a na sjevernom Jadranu od 33 do 36.

U Dalmaciji pretežno vedro. Povećana naoblaka i lokalni pljuskovi očekuju se ponajprije u unutrašnjosti, ali ne može se isključiti ni poneki pljusak uz obalu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 32 do 36.

More je toplo, ponegdje i vrlo toplo, s temperaturom između 23 i 26. UV indeks će biti visok ili vrlo visok.

Sljedećih dana na kopnu pretežno sunčano i vruće. U utorak i srijedu poslijepodne i navečer uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući su pljuskovi i praćeni grmljavinom, osobito na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

Na moru pretežno sunčano uz tople i vrlo tople noći, a danju vruće. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne ponegdje i jugozapadni. Još u utorak u noći i ujutro podno Velebita bura će biti jaka.

Temperatura zraka u cijeloj zemlji prelazi 30 stupnjeva. Čak su i najniže noćne temperature na kopnu počele prelaziti 20. Ipak, upozorenje za toplinski val nije izdano svugdje. Razlog tome je da temperatura koja može predstavljati rizik za zdravlje nije jednaka u svim područjima, nego se razlikuje ovisno o klimatskim prilikama. Tamo gdje su visoke temperature uobičajene, opasnost je manja. Sljedećih je dana najveća opasnost na Jadranu gdje su visoke i dnevne i noćne temperature. U nekim mjestima temperatura će i noću ostajati iznad 25. U ovakvim uvjetima pratite preporuke i pokušajte izbjeći boravak na otvorenom sredinom dana.