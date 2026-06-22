Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka: Stižu pljuskovi, ali toplinski val ne popušta

Naše se područje i dalje nalazi pod utjecajem anticiklone, koja inače donosi stabilne uvjete u atmosferi. Ipak, u visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Ona omogućava da, uz jako dnevno zagrijavanje, dođe do lokalnog razvoja oblaka i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ovakvo vrijeme zadržat će se i sljedećih nekoliko dana. Unatoč pljuskovima, temperature ostaju visoke i ostaje na snazi upozorenje na toplinski val na Jadranu, a prema kraju tjedna i u unutrašnjosti.

Jutro u većem dijelu zemlje pretežno do posve sunčano. Na istoku više oblaka. Još tijekom noći, ali i jutra tamo su mogući mjestimični pljuskovi. Tijekom prijepodneva slijedi razvedravanje.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje može imati jake udare, osobito podno Velebita.

Pred nama je još jedna topla noć, na Jadranu i vrlo topla. U unutrašnjosti temperatura između 19 i 22, u gorju će se spustiti do 16. Na obali i otocima većinom između 20 i 27, što je jedan od razloga za narančastu razinu upozorenja.

Vrijeme sutra

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer, uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi, osobito uz granicu sa Slovenijom. Najviša temperatura oko 32.

U Slavoniji pretežno sunčano, iako su od sredine dana ponovno vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti kratkotrajno može biti jak. I ovdje će se mjeriti oko 32 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano. Popodne i navečer može biti pljuskova s grmljavinom, osobito u Gorskom kotaru, Istri i na širem riječkom području gdje mogu biti izraženiji.

Bura će privremeno okrenuti na sjeverozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana temperatura u gorju od 27 do 30, na moru između 32 i 34.

U Dalmaciji sunčano, iako poslijepodne, uz umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za lokalni pljusak, uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer ponovno bura. Temperatura od 32 do 35.

More je toplo, ponegdje i vrlo toplo, s temperaturom između 23 i 27. UV indeks će biti visok ili vrlo visok.

Sljedećih dana na kopnu sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Još u srijedu popodne može biti lokalnih pljuskova uglavnom na istoku zemlje te u unutrašnjosti Istre. Vjetar većinom slab. Dnevna temperatura u blagom porastu.

Na moru sunčano te vruće i vrlo vruće. Uz prolazno više oblaka u noći s utorka na srijedu lokalnih pljuskova može biti na dijelu sjevernog Jadrana, dok su poslijepodne pljuskovi mogući uglavnom u Istri. Puhat će umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene.

Upozorenje na toplinski val je na narančastoj razini za cijelu obalu. Djelomično zbog visokih dnevnih temperatura, ali djelomično i zbog visokih noćnih temperatura. U mnogim mjestima u Dalmaciji temperatura se ni noću neće spuštati ispod 26. Ipak, na krajnjem će jugu od srijede biti mrvicu ugodnije.