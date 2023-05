Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić otkriva kakva nas nedjelja očekuje, ali i kada stiže promjena vremena i pad temperature.

Ljetnih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva mjereno je u subotu diljem Hrvatske. Treći je to sunčan i većinom suh dan zaredom, pa je i klimatološki gledano sad vrijeme za kišu - naime, u svibnju se ona pojavljuje svaka dva do tri dana. Malo češće u unutrašnjosti nego na obali.



U nedjelju će se sjeverno od nas premještati jedna hladna fronta. Polako će se približavati Hrvatskoj u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima pa je tad i najveća mogućnost za pljuskove, osobito u sjevernijim krajevima.



Jutro će još biti sunčano i toplo u cijeloj zemlji, samo ponegdje uz malo oblaka. U unutrašnjosti će lokalno biti kratkotrajne magle - najvjerojatnija je uz Savu, Unu i slovensku granicu, a zadržat će se najdulje do 8 sati.

Vjetar će biti vrlo slab, i na kopnu i na Jadranu, a minimalna temperatura uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje će biti malo niža.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, ali uz više oblaka nego ujutro. Lokalno će zato biti kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, osobito kasnije popodne, nakon 16 sati. Veća vjerojatnost za njih je uz granicu sa Slovenijom, osobito u Zagorju i Međimurju.

Zatim, kasnije navečer posvuda još veća vjerojatnost za pljuskove, tad će biti rašireniji, a lokalno je moguće i kraće nevrijeme. Većinu dana će puhati slab vjetar, no onda će predvečer, prolazno zapuhati umjeren do jak sjeverac. Najviša temperatura, prije pljuskova i tog sjeverca, oko 26.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, također uz malo više oblaka nego ujutro. Lokalno su i ovdje mogući kraći pljuskovi, osobito uz tok Drave.

Puhat će slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će rasti do oko 25 stupnjeva tako da će biti vrlo toplo.



U Istri, Primorju i gorju, i u nedjelju većinom sunčano i toplo, s time da su u Lici i još vjerojatnije u Gorskom kotaru izgledni pljuskovi s grmljavinom, no samo kraći, brzoprolazni.

Puhat će vrlo slab vjetar, na moru promjenjivog smjera, a temperatura će biti od 22 do 25.



Sunčan dan bit će i u Dalmaciji, uz malo oblaka. Samo će ih u unutrašnjosti, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom biti malo više, pa je tamo lokalno moguć kratak pljusak s grmljavinom.

Malo prije podneva će zapuhati slab do umjeren maestral, a maksimalna će temperatura biti oko 23 na otocima, 25 na obali te 27 u unutrašnjosti.

Idući tjedan nam se atmosfera ponovno destabilizira. U ponedjeljak i srijedu će na kopnu biti kiše i pljuskova, dok će utorak biti većinom suho, uz više sunčanih razdoblja. Temperatura će se sniziti, jutarnja će biti oko 10, a najviša dnevna oko 19.



Na Jadranu će početkom tjedna biti promjenjivo oblačno i uglavnom suho uz sunčana razdoblja. Samo rijetko je moguć poneki pljusak. Zatim u srijedu oblačnije, nestabilnije, često uz kišu i pljuskove.

U ponedjeljak i utorak će biti još malo bure i maestrala, a onda će u srijedu zapuhati umjereno do jako jugo. Temperatura će biti u postupnom padu.



U svakom slučaju, u nedjelju ćemo imati još dosta sunca. Tek kasno poslijepodne i navečer u kopnene predjele stižu pljuskovi.

Iskoristite to sunce dobro jer će idući tjedan biti promjenjiviji i svježiji, češće uz kišu, osobito u drugoj polovini tjedna, poručio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

