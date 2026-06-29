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Nakon ekstremnih vrućina slijedi šok: Temperature padaju, moguće i olujno nevrijeme

Piše DNEVNIK.hr, 29. lipnja 2026. @ 22:17 komentari
Toplinski val, ilustracija
Toplinski val, ilustracija Foto: Damir Skomrlj/Cropix
Još sutra vrlo jak toplinski val. Zatim promjena vremena uz osjetan pad temperature i oborinu. Više u prognozi meteorologa Ivana Čačića.
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