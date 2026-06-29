Nakon ekstremnih vrućina slijedi šok: Temperature padaju, moguće i olujno nevrijeme

Prema očekivanju, visinski val koji je doveo do ekstremne vrućine u Europi – sutra sve više slabi i odmiče na istok, a sa zapada na europsko kopno počinje pritjecati svježiji oceanski zrak.

Ovaj prodor svojom će glavninom zaobići Alpe, a potkraj srijede zahvatiti i naše krajeve donoseći zamjetno osvježenje uz kišne i grmljavinske oblake. To će u isto vrijeme podržavati i razmjerno slaba visinska ciklona s jugoistoka kontinenta.

Vrijeme sutra

Sutra ujutro i prijepodne sunčano i toplo – gotovo posvuda od jutra uz najveći stupanj opasnosti zbog toplinskog vala. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, a zatim vjetar zapadnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura 16 do 22, na Jadranu od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće uz najviših 36 ili 37 stupnjeva. Poslijepodne mala je mogućnost za poneki pljusak ponajprije na istoku i jugu područja.

I u istočnim predjelima vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je uz jači razvoj oblaka moguć grmljavinski pljusak i prolazno jak vjetar. Temperatura od 36 do 39 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne isto postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu i to ponajprije u gorskom području i unutrašnjosti Istre. Vjetar većinom slab. I dalje vruće i vrlo vruće od 31 u Gorskom kotaru do 37, 38 stupnjeva na Jadranu.

U Dalmaciji poslijepodne ponegdje jači razvoj oblaka te pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti te prema jugu. Danju vjetar mjestimice umjeren sa sjeverozapada i jugozapada. Najviša temperatura od 35 do 39 stupnjeva.

More je vrlo toplo, ponegdje i do tropskih 28 stupnjeva, a indeks opasnosti sunčeva UV zračenja – vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

U srijedu u unutrašnjosti djelomice sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu i moguće olujno nevrijeme uz jake udare vjetra, zatim i zamjetan pad temperature. U četvrtak osjetno svježije, uglavnom na istoku ponegdje kiša i grmljavinski pljusak. U petak djelomice sunčano premda ne i posve stabilno.

Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano te vruće i vrlo vruće. Navečer na sjevernom dijelu jače naoblačenje, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu, zatim i jaku na udare i olujnu buru, što će se u četvrtak proširiti i na Dalmaciju. U petak pretežno sunčano i vjetrovito. Od četvrtka osjetno svježije premda i dalje uz ljetnu toplinu.

Dobra je vijest što će toplinski val od srijede slabjeti, zatim i prestati – najprije u unutrašnjosti, a u petak i na Jadranu. Čini se da će za vikend prevladavati sunčano i vrlo toplo, u nedjelju i vruće.