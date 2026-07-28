Vozio unatrag pa udario dijete: Policija mu oduzela vozilo, završio je u zatvoru

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 10 sati u Piškorovcu, u Međimurju, gdje je 22-godišnji vozač tijekom vožnje unatrag automobilom naletio na dijete koje se nalazilo na kolniku.

Prema policijskom izvješću, mladić je izlazio unatrag s kolnog ulaza na cestu, a prije uključivanja u promet nije se uvjerio da to može učiniti sigurno. Pritom je vozilom udario dijete, koje je od siline naleta palo na kolnik.

Dijete je privatnim automobilom prevezeno u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržano na promatranju. Težina ozljeda bit će poznata nakon liječničke obrade.

No policija je tijekom očevida utvrdila da vozač uopće nije smio upravljati vozilom. Naime, 22-godišnjak još nije stekao pravo na samostalno upravljanje automobilom B kategorije jer je u razdoblju od dvije godine prikupio više od devet negativnih prekršajnih bodova, zbog čega ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole do 2027. godine.

Osim toga, automobil zadarskih registarskih oznaka imao je isteklu prometnu dozvolu dulje od 15 dana, a za njega nije bilo sklopljeno obvezno osiguranje.

Vozač je odmah uhićen te je uz optužni prijedlog priveden na općinski sud. Dežurna sutkinja odredila mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je prevezen u varaždinski zatvor.

Automobil je u međuvremenu upućen na izvanredni tehnički pregled, na kojem su utvrđeni brojni nedostaci. Vozilo je bilo tehnički neispravno zbog kvarova na sustavu upravljanja, rasvjeti, uređajima koji omogućuju vidljivost, pneumaticima i drugim dijelovima važnima za sigurnost prometa.

Policija je vozilo privremeno oduzela do konačne odluke općinskog suda.