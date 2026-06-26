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Vlada odlučila: Evo na što će potrošiti više od 200 milijuna eura od igara na sreću

Piše Hina, 26. lipnja 2026. @ 14:34 komentari
Loto, ilustracija
Loto, ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Vlada uredbom raspodjeljuje 144 milijuna eura od igara na sreću za udruge i sport.
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