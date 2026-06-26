Vlada odlučila: Evo na što će potrošiti više od 200 milijuna eura od igara na sreću

Vlada Republike Hrvatske donijela je u petak Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu kojom se korisnicima ove godine osigurava više od 144 milijuna eura za različite humanitarne, kulturne i socijalne djelatnosti.

“Očekivano ostvarenje dijela prihoda od igara na sreću koji se raspodjeljuju uredbom u 2026. godini iznosi 144 milijuna eura”, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici vlade.

Riječ je o sredstvima koja se prikupljaju od naknada za priređivanje igara na sreću i prihoda iz dobiti Hrvatske lutrije, u podjednakom omjeru. S obzirom na to da je iz prošle godine preostalo još 70 milijuna eura za ovu namjenu, moguće je da ove godine korisnicima bude na raspolaganju 214 milijuna eura.

Ćorić je na sjednici vlade objasnio da se navedena sredstva izdvajaju za programe koji promiču i bave se razvojem sporta, borbom protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te razvojem civilnoga društva.

Također, od sredstava od igara na sreću financirat će se, naglasio je Ćorić, programi demografske revitalizacije i programi psihosocijalnog osnaživanja i podizanja kvalitete življenja braniteljsko-stradalničke populacije te promicanja i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata.

Uredbom je raspodjela propisana tako da će najveći dio sredstava, 36,76 posto, biti izdvojeno za programe koji promiču razvoj sporta, dok će za programe koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom biti izdvojeno 18,87 posto sredstava od igara na sreću.

Za programe koji pridonose razvoju civilnog društva izdvaja se 9,01 posto tih sredstava, za programe koji se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 7,72 posto, za programe koji se bave demografskom revitalizacijom 4,91 posto, za programe koji se bave psihosocijalnim osnaživanjem i podizanjem kvalitete življenja braniteljsko-stradalničke populacije te promicanjem i očuvanjem vrijednosti Domovinskog rata 4,08 posto, za programe koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti 2,66 posto, za programe koji se bave tehničkom kulturom 2,11 posto te za programe koji se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih 1,46 posto.

Procjena prihoda od igara na sreću za 2026. godinu premašuje 144,6 milijuna eura, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je u tu svrhu bilo na raspolaganju oko 130 milijuna eura.

Tijekom godine može se izvršiti i preraspodjela dijela prihoda od igara na sreću prenesenih iz 2025. godine, o čemu, navodi se u obrazloženju Uredbe, odluku donosi Ured za udruge. Ranije je, prilikom predstavljanja Uredbe, glavna državna rizničarka Danijela Stepić naznačila da je iz 2025. godine preostalo 70 milijuna eura od tih sredstava, pa bi, ako Ured za udruge donese odgovarajuću odluku, na raspolaganju korisnicima moglo biti 214 milijuna eura.

Vlada je ovu uredbu donijela u petak na svojoj redovitoj sjednici, a na temelju Zakona o igrama na sreću.

Raspodjela i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom prihodu od igara na sreću utemeljene su na provedenim analizama prioritetnih sektorskih problema, a također i na dostavljenim zahtjevima za financiranje programskih aktivnosti, dosadašnjoj razini financiranja, visini neutrošenih ranijih prihoda od igara na sreću te vlastitim i namjenskim izvorima financiranja tijela državne uprave koji su istodobno i korisnici prihoda od igara na sreću.