FOTO Nevjerojatno! Parkiraju se s posebnim znakom i nitko ne reagira, nadležni ne odgovaraju

Prije više od mjesec dana provjerili smo informaciju da privatni automobili s istaknutim policijskim grbom redovito zauzimaju parkiralište ispred Doma zdravlja Trešnjevka, ali i stoje ondje gdje parkiranje nije dopušteno.

Na terenu smo tada zatekli više vozila s platnenim policijskim grbom na vjetrobranskom staklu. Dio ih je bio uredno parkiran na označenim mjestima, ali dva su nam automobila posebno privukla pozornost. Jedan je stajao uz cestu, uz prilaz Domu zdravlja, a drugi ispred ulaza u pješačku zonu, pa je biciklistima prolazak bio znatno otežan.

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Zbog svega smo tada poslali upite Zagrebparkingu, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba te zagrebačkoj policiji. Odgovore ni mjesec dana kasnije nismo dobili.

Nakon više od mjesec dana vratili smo se na istu lokaciju. Prizor je bio vrlo sličan. Automobili s grbovima na šajbi su i dalje ondje, a tijekom nekoliko sati provedenih ispred Doma zdravlja nismo vidjeli ni prometnog ni komunalnog redara.

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Provjerava li itko redovito situaciju na toj lokaciji i vrijede li jednaka pravila za sva vozila, bez obzira na znak istaknut na vjetrobranskom staklu?