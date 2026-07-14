Raste broj požara, vatrogasci upozorili na novi fenomen: "Vidjeli smo što se ove godine dogodilo..."

Bit će ovo jedna od težih požarnih sezona, poručio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji je saborskim zastupnicima predstavio izvješće sustava kojem je na čelu.

Broj požara na otvorenom veći je za gotovo 22 posto u odnosu na lani, a za čak 78 posto veća je opožarena površina.

Požari - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ključno će u budućnosti biti graditi puteve i prometnice, poručuje, jer vatrogasci bilježe novi fenomen - suha grmljavinska nevremena koja nisu praćena kišom.

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Požari - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Vidjeli smo nove okolnosti koje su se ove godine dogodile, a to su suha grmljavinska nevremena. Grmljavina i munje su palile na više mjesta, vidjeli smo kako je to nekidan počelo od Sali pa do Korčule, taj veći broj požara je pod kontrolom vatrogasaca. Pa i Mljet - nakon nekoliko dana požar se pojavio uslijed udara groma, on je aktiviran jakim vjetrom", objasnio je Tucaković.

Slavko Tucaković Foto: Dnevnik Nove TV

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