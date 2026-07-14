Raste broj požara, vatrogasci upozorili na novi fenomen: "Vidjeli smo što se ove godine dogodilo..."

Broj požara na otvorenom veći je za gotovo 22 posto u odnosu na lani, a za čak 78 posto veća je opožarena površina.
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Dnevnik Nove TV
Ključno će u budućnosti biti graditi puteve i prometnice, poručuje, jer vatrogasci bilježe novi fenomen - suha grmljavinska nevremena koja nisu praćena kišom.
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Dnevnik Nove TV
Požari - 5Foto:
Dnevnik Nove TV
"Vidjeli smo nove okolnosti koje su se ove godine dogodile, a to su suha grmljavinska nevremena. Grmljavina i munje su palile na više mjesta, vidjeli smo kako je to nekidan počelo od Sali pa do Korčule, taj veći broj požara je pod kontrolom vatrogasaca. Pa i Mljet - nakon nekoliko dana požar se pojavio uslijed udara groma, on je aktiviran jakim vjetrom", objasnio je Tucaković.