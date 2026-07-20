Nizak vodostaj Dunava otkrio tajnu skrivenu 87 godina: "Povijest je doslovno izronila"

"Povijest je doslovno izronila iz Dunava. Na službenim stranicama Općine Lovas objavili smo fotografije i informacije kako bismo prikupili što više podataka od mještana, povjesničara i svih koji možda znaju nešto o ovom brodu. Već smo dobili vrijedan trag – novinski članak iz 1937. godine koji govori o njegovu potonuću", kazala je načelnica Lovasa Lea Vidić.

Dodaje kako se danas iz riječnog korita jasno vidi krma broda.

"Neki mještani kažu da su prije petnaestak godina primijetili tek manje obrise, ali ovako vidljiv brod ne pamte", navodi.

Kaže i kako je jedan mještanin Opatovca pronašao novinski članak iz 1937. godine u kojem je detaljno opisana nesreća za koju se pretpostavlja da se odnosi upravo na brod čiji su ostaci danas ponovno vidljivi.

Prema tom članku, mađarski teretni brod "Fulton" vukao je prema Novom Sadu šlep Austrijskog parobrodarskog društva, natovaren s čak 50 vagona ugljena. U blizini Opatovca dogodila se nesreća čiji uzrok nikada nije utvrđen, a šlep je potonuo zajedno s teretom

U članku se navodi i kako su komisije Austrijskog parobrodarskog društva i Kapetanije pristaništa iz Vukovara nakon očevida utvrdile da je brod s teretom potpuno izgubljen te da iz vode viri tek njegova krma.

"Ako Dunav nastavi opadati, možda ćemo vidjeti još više njegove konstrukcije. Iako je tijekom desetljeća vjerojatno zatrpan riječnim pijeskom, ovo je jedinstvena prilika da se dokumentira dio naše riječne povijesti", kazala je načelnica Lovasa Lea Vidić.