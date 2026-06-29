Paravan od legalnog biznisa i krtica u MUP-u: USKOK otkrio kako je funkcionirala skupina za krijumčarenje droge

Uskok je u ponedjeljak proširio istragu protiv skupine krijumčara droge, od ranije osumnjičene za krijumčarenje 127 kilograma kokaina, koje sada zajedno s dvojicom novo prijavljenih tereti za preprodaju 138 kilograma kokaina, vrijednog preko 3,3 milijuna eura.

Krajem siječnja Uskok je izvijestio da je, na temelju policijske prijave, pokrenuo istragu protiv sedmorice koju tereti da su diljem Europe prevezi 127 kilograma kilograma kokaina, 193 kilograma marihuane i 10 litara amfetaminskog ulja, vrijedne preko 3,2 milijuna eura.

Skupinu koja je drogu prevozila skrivenu u kamionima je, kako se neslužbeno doznaje, organizirao vlasnik prijevozničke tvrtke iz Dugog Sela Hrvoje Bertak, a među osumnjičenima je bio i policajac koji je nezakonito izvlačio podatke iz sustava MUP-a.

Proširenjem istrage obuhvaćeno je troje starih i još dva nova člana krijumčarske skupine. Prema sumnjama, prvoosumnjičeni je od ožujka 2020. do ožujka 2021. okupio skupinu koja je organizirala prijevoz i distribuciju kokaina, marihuane i amfetamina u više europskih država.

Drugoosumnjičeni je za prijevoz angažirao vozače, među kojima su bili i zaposlenici njegove tvrtke, kao i druge osobe. Droga se preuzimala i prevozila kamionima pod krinkom legalnog transporta robe te isporučivala na unaprijed dogovorenim lokacijama.

Na opisani način je u više navrata, pored ranije prevezenih 127 kilograma kokaina, 10 litara amfetaminskog ulja i 193 kilograma droge konoplje, prevezeno dodatnih 11 kilograma kokaina, odnosno ukupno 138 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.3 milijuna eura, priopćio je Uskok.

Dodaju da nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.