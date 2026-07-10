Tisuće stigle u Split, neki i kampiraju pred ulazom: "To je pozornica koju gleda cijeli svijet"

Sve je spremno za još jedno izdanje Ultra Europe Festivala u Splitu - od organizacije do žurnih službi. Od jutros je grad pod Marjanom pun partijanera koji iščekuju najveće ovogodišnje ime - Calvina Harrisa. Za ulaznice se i kampiralo pred ulazom.

Pristigli su iz cijele Europe, ali i s drugog kraja svijeta - čak s Novog Zelanda. Spremna je i gradska čistoća, a policija moli za strpljenje na prometnicama oko stadiona.

Počinje Ultra Europe Festival Foto: Dnevnik Nove TV

"Radili smo cijeli godinu da ovo pripremimo i danas mogu reći da će više od 3000 ljudi biti angažirano da se ovaj spektakl odradi. Jako sam sretan i posao što smo se okupili i napravili ovo na najvećem nivou", rekao je organizator festivala Joe Bašić.

Istaknuo je, zbog bojazni od nereda koji bi mogao ostati nakon partijanera, da imaju kvalitetnu suradnju s gradskom čistoćom: "Imamo i privatne angažmane, ljude koji su tu cijelo vrijeme angažirani oko čistoće i to nam je jedan veliki prioritet i siguran sam da će i ove godine biti jako dobro odrađeno".

Joe Bašić, organizator Foto: Dnevnik Nove TV

Što sami posjetitelji mogu napraviti kako bi sve prošlo u najboljem redu?

"Mislim da mi educiramo naše posjetnje da puštuju grad Split i okolicu i što se tiče samog održavanja i festivala. Naši gosti su tu došli puni ljubav i želje da se druže i mislim da je jedan od najvećih znakova toga da smo zadnjih 12 godina organizirali festival sa više od milijun posjetitelja bez većeg incidenta", kazao je Barišić.

Istaknuo je par stvari na koje je posebno ponosan.

"Ja sam sretan i ponosan kad vidim grad pun mladih iz cijelog svijeta, 140 zemalja. Svi jedva čekaju ući kroz ove vrata. Ja sam siguran da će oni pokazati da je ovo stvarno jedan veliki događaj koji zaslužuje to mjesto kao centar svijeta glazbe. Sa pet milijuna pratitelja na live streamu i 150.000 ljudi kroz ova tri dana, Split i Hrvatska stvarno su pozornica koju cijeli sve gleda", poručio je.