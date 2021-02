Srušeni su dimnjaci ciglane na zagrebačkom Črnomercu.

Dimnjaci su napukli u potresima i predstavljaju ugrozu pa je odlučeno da se ide u kontrolirano rušenje. Ruše se oba dimnjaka. Zapadni je visok oko 50 metara, (49,8), a istočni, veći, 62 metra. U njihovom podnožju ukupno je izbušeno četristotinjak rupa u koje su postavljene eksplozivne naprave.

Promet će biti onemogućen od 11:45 do 12:15 sati Ilicom od Selske ceste do ulice Oranice te sporednim ulicama. Građane koji žive u neposrednoj blizini, poziva se da drže otvorene prozore i spuštene rolete do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanja stakala i da ne stoje pored prozora. Tijekom uklanjanja dimnjaka kretanje je zabranjeno i za pješake u neposrednoj blizini zone ugroze.

Glavni projektant uklanjanja dimnjaka Nikola Miletić govorio je o procesu rušenja dimnjaka.

"Za sat vremena uklanjamo dimnjake. Pripreme su trajale 20-ak dana. Pripreme su protekle bez ikakvih problema. Ne očekujemo sigurnosne, niti tehničke probleme. Pripreme su bile više emotivno zahtjevne nego tehnički zahtjevne. Sa tehničkog aspekta napravili smo sve. Uklanjanje je uvijek emotivnija radnja nego gradnja. Eksploziv je postavljen. Detonatori su spojeni, oba dimnjaka uklanjamo u istom trenutku", izjavio je Miletić.

Nije želio uspoređivati rušenje tornjeva Zagrebačke katedrale, sa rušenjem dimnjaka na Črnomercu.

"Kolege s Rudarskog fakulteta imaju svjetske reference u uklanjanju objekata. Najzahtjevnije je bilo predvidjeti kako će se dimanjaci ponašati. Dimnjaci su na širem području, pa je bilo lako osigurati sigurnosnu zonu. Nismo imali previše ovakvih iskustava, jer se na svu sreću danas puno više gradi, a ne ruši. Sve za sada ide po planu", kazao je.

"Vi svi očekujete jaču eksploziju nego što će biti, a ja očekujem kontroliranu eksploziju", kazao je. Rečeno je kako nema ugroze za stanovništvo, no da će biti jako puno prašine nakon eksplozije.

Oko 11:30 počelo je zatvaranje prometa Ilicom od Selske ceste do ulice Oranice te sporednim ulicama, što je izazvalo negodovanje građana, ponajviše pješaka i biciklista.