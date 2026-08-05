U gradovima diljem Hrvatske obilježen Dan pobjede: "Ti ljudi su išli samnom u školu, a sada gledam njihova imena na nadgrobnoj ploči"

Sinjski branitelji zapalili su svijeću i položili vijence u sjećanje na svoje prijatelje, kolege, suborce.
"Bolje da o tome ne pričam... Ti ljudi su išli samnom u školu, a sad gledam njihova imena na nadgrobnoj ploči", rekao je Marko Čarić iz postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik.
Veterani i članovi braniteljskih udruga položili su vijence i iznad Zagreba na Oltaru domovine. Zaprešićani su Dan pobjede obilježili pucnjevima iz kubura.
Dan pobjede slavi se u cijeloj HrvatskojFoto:
Dnevnik Nove TV
Poseban prizor bio je u Petrinji. Preko rijeke Kupe razvijena je 30-metarska zastava. Projekt je to grada, u suradnji s braniteljima, vatrogascima.
Dan pobjede slavi se u cijeloj HrvatskojFoto:
Dnevnik Nove TV
U Šilu na otoku Krku okupili su se prijatelji u ronilačkom klubu, mnogi od njih sudionici akcije Oluja, a polaganjem zastave u more obilježili su povijesni dan. Sa Srđa pogled je padao na zastavu razvijenu i na dubrovačkim zidinama.
Dan pobjede slavi se u cijeloj HrvatskojFoto:
Dnevnik Nove TV
U Slavoniji, trobojnica se vidjela u prolazima, na balkonima i prozorima.
Dan pobjede slavi se u cijeloj HrvatskojFoto:
Dnevnik Nove TV
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.