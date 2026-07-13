Objava specijalnog policajca lomi srca: "Zbogom moj Franz, voljet ću te dok god živim"

Tuga u Antiterorističkoj jedinici Lučko nakon što ih je napustio jedan od najboljih službenih pasa, njemački ovčar Franz.

Od njega se u emotivnoj objavi na Facebooku oprostio njegov dugogodišnji vodič, policajac Danijel Barišić, koji je s Franzom proveo godine rada i obišao brojne zahtjevne terene.

Uginuo službeni pas Franz - 6 Foto: Screenshot/Facebook

Uginuo službeni pas Franz - 5 Foto: Screenshot/Facebook

Njemački ovčar Franz stigao je u ATJ Lučko iz zagrebačkog azila za nezbrinute životinje Dumovec i vrlo brzo je nakon vrijednog rada postao jedan od najboljih radnih pasa specijalnih snaga.

Uginuo službeni pas Franz - 3 Foto: Screenshot/Facebook

Uginuo službeni pas Franz - 2 Foto: Screenshot/Facebook

Uginuo službeni pas Franz - 7 Foto: Screenshot/Facebook

Emotivnu objavu Franzova vodiča, Danijela Barišića prenosimo u cijelosti:

Zbogom, Franz.

Prije devet godina ušao si u moj život kao pas iz azila Dumovec. Nitko tada nije mogao znati da će upravo taj njemački ovčar postati jedan od najboljih službenih pasa i moj najvjerniji partner.

Zajedno smo prošli gotovo sve. Bezbroj pokaznih vježbi, rad s raznim jedinicama policije, brojne tečajeve i edukacije. Prošli smo tisuće kilometara i zajedno dijelili trenutke koje riječima nije moguće opisati.

Na terenu si bio zvijer. Neustrašiv, odlučan i potpuno predan svom poslu. Davao si sve od sebe i nikada nisi odustajao. Znao sam da ćeš za mene napraviti sve, baš kao što bih i ja učinio sve za tebe.

Ali iza te snage skrivao se moj nježni div.

Kod kuće si bio sasvim drugačiji. Volio si duge šetnje sa mnom i drugim psima, kupanje, maženje i svaki trenutak proveden s obitelji. Obožavao si svakog člana mog doma i jednako si bio voljen od svih nas. Nisi bio samo službeni pas – bio si prijatelj, član obitelji i duša našeg doma.

Uginuo službeni pas Franz - 9 Foto: Screenshot/Facebook

Uginuo službeni pas Franz - 8 Foto: Screenshot/Facebook

Najviše me tješi to što svoje posljednje dane nisi proveo u boksu, nego u svom domu, okružen ljubavlju, pažnjom i ljudima koji su te voljeli svim srcem. Nakon svega što si dao meni, policiji i svima koji su te upoznali, to si više nego zaslužio.

Franz, hvala ti na svakom spašenom trenutku, svakom uspješno odrađenom zadatku, svakom kilometru koji smo prošli zajedno i svakom pogledu koji je govorio više od riječi. Hvala ti što si me naučio što znače odanost, povjerenje i bezuvjetna ljubav.

Danas se ne opraštam samo od službenog psa. Opraštam se od svog partnera, svog najboljeg prijatelja i dijela sebe.

Nadam se da sada trčiš slobodno, bez boli, negdje preko dugine livade. A jednog dana, kada se ponovno sretnemo, vjerujem da ćeš me dočekati onako kako si to uvijek radio – veselo mašući repom, spreman za još jednu zajedničku šetnju.

Zbogom, moj Franz.

Hvala ti za sve.

Voljet ću te i nositi u svom srcu dok god živim.