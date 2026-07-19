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Trojica mladića spasila ženu koja se počela utapati na plaži: "Bez razmišljanja su skočili u more"

PišeK. Č., 19. srpnja 2026. @ 08:43 komentari
Plaža, ilustracija
Plaža, ilustracija Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Dramatična situacija odvila se u subotu na plaži Torac u Kaštel Gomilici.
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