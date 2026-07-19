herojski čin
Trojica mladića spasila ženu koja se počela utapati na plaži: "Bez razmišljanja su skočili u more"
PišeK. Č., 19. srpnja 2026. @ 08:43
Plaža, ilustracija
Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Dramatična situacija odvila se u subotu na plaži Torac u Kaštel Gomilici.
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Trojica mladića spasila su u subotu poslijepodne ženu koja se počela
utapati na plaži Torac u Kaštel Gomilici. Prema riječima svjedoka, sve se dogodilo oko 15 sati ispred jednog ugostiteljskog objekta.
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Jedan od prisutnih starijih muškaraca primijetio je da je žena u nevolji i
upozorio ostale. Trojica mladića odmah su skočila u more i krenula prema ženi.
Prema navodima našeg čitatelja, zajedničkim su je snagama uspjeli na vrijeme
izvući iz mora i pružiti joj pomoć.
"Naknadno se saznalo da je riječ o baki koja je imala više teških operacija te je u trenutku nesreće ostala
nepomična u vodi, počela tonuti i gutati more", ispričao je.
Među
mladićima koji su priskočili u pomoć, kako tvrdi, bili su konobar objekta ispred kojeg se sve dogodilo, djelatnik na štandu za iznajmljivanje jet-skija te pripadnik Hrvatske ratne mornarice.
"Nisu tražili nikakvu pažnju ni priznanje, iako su svojim postupkom pokazali pravu hrabrost i ljudskost. Smatram da ovakvi primjeri dobrote i hrabrosti zaslužuju da se čuju", poručio je.