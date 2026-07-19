Trojica mladića spasila ženu koja se počela utapati na plaži: "Bez razmišljanja su skočili u more"

Trojica mladića spasila su u subotu poslijepodne ženu koja se počela utapati na plaži Torac u Kaštel Gomilici. Prema riječima svjedoka, sve se dogodilo oko 15 sati ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Jedan od prisutnih starijih muškaraca primijetio je da je žena u nevolji i upozorio ostale. Trojica mladića odmah su skočila u more i krenula prema ženi.

Prema navodima našeg čitatelja, zajedničkim su je snagama uspjeli na vrijeme izvući iz mora i pružiti joj pomoć.

"Naknadno se saznalo da je riječ o baki koja je imala više teških operacija te je u trenutku nesreće ostala nepomična u vodi, počela tonuti i gutati more", ispričao je.

Među mladićima koji su priskočili u pomoć, kako tvrdi, bili su konobar objekta ispred kojeg se sve dogodilo, djelatnik na štandu za iznajmljivanje jet-skija te pripadnik Hrvatske ratne mornarice.

"Nisu tražili nikakvu pažnju ni priznanje, iako su svojim postupkom pokazali pravu hrabrost i ljudskost. Smatram da ovakvi primjeri dobrote i hrabrosti zaslužuju da se čuju", poručio je.