Toplinski val stiže u cijelu Hrvatsku: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV
Piše DNEVNIK.hr,
20. lipnja 2026. @ 20:15
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Ljetna vrućina, po svemu sudeći, nastavit će se i do kraja sljedećeg tjedna, a detalje o tome kakvo nas vrijeme očekuje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.
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Iznad europskog kontinenta uspostavio se vrlo postojan sustav visokog tlaka s iznadprosječno toplim zrakom. U prizemlju se ocrtava kao jaka anticiklona, a po visini kao greben u obliku grčkog slova omega.
Znanstvena zajednica upozorava da se ovakvi sustavi stvaraju sve češće zbog promjene klime. Donose dugotrajne toplinske valove i ekstremne vrućine. Ipak, atmosfera neće biti posve stabilna jer će nam sa sjevera, uz istočni rub sustava, povremeno pritjecati malo vlažniji zrak.
Vrijeme sutra
U nedjelju ujutro i prijepodne sunčano, a vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20. Na moru vrlo topla noć od 22 pa čak ponegdje i do 27 stupnjeva s kojim i u Dalmaciji započinje toplinski val.
Poslijepodne i navečer u Središnjoj Hrvatskoj, ponegdje uz jak razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina osobito uz granicu sa Slovenijom. Najviša temperatura od 30 do 34 stupnja.
U istočnim predjelima pretežno sunčano i vruće, a uz uglavnom prema večeri postoji mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Poslijepodne temperatura ponegdje do 35 stupnja.
U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a od sredine dana, ponajprije u Gorskom kotaru, širem riječkom području i unutrašnjosti Istre - može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, navečer u okretanju na buru. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 28 do 32, a na Jadranu od 32 do 35 stupnjeva.
U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. U Zagori mala je mogućnost za poneki pljusak. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu jugozapadnjak koji će u noći okrenuti na buru. Temperatura od 31 do 35 stupnjeva
Rastu temperatura mora i UV indeks
Temperatura mora nastavlja rasti i već ponegdje doseže ljetnih 25 stupnjeva.
UV indeks opasnosti od sunčevog zračenja i dalje je visok i vrlo visok.
Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u ponedjeljak kad mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, a u vrijeme nestabilnosti može biti i jakih udara.
I na Jadranu pretežno sunčano i vruće, premda ponegdje može biti lokalnih nestabilnosti, osobito u ponedjeljak kad će duž većeg dijela obale puhati umjerena, a osobito podno Velebita i jaka bura. Noći posvuda vrlo tople, a dani vrući.
Na Jadranu posvuda toplinski val, koji će na sjevernom dijelu, zatim i u Dalmaciji od sredine tjedna još pojačati. Ljetna vrućina, po svemu sudeći, nastavit će se i do kraja sljedećeg tjedna.