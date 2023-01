Hrvatski Twitter bruji o Utikejt, korisničkom računu o čijem se autoru ili autorici već dugo raspravlja. Dosad se nagađalo da se radi o Mariji Selak Raspudić, što je sada navodno potvrdio njezin saborski kolega Marin Miletić.

Twitter već nekoliko dana govori o Gospi tužnog lika, odnosno osobi koja piše pod pseudonimom Utikejt. Već se neko vrijeme nagađa tko stoji iza tog korisničkog računa, a najviše je onih koji smatraju da se radi o saborskoj zastupnici Mariji Selak Raspudić. To je, po najnovijoj teoriji, potvrdio njezin saborski kolega Marin Miletić.

Naime, Miletić je podijelio članak uz komentar da nam "Ursula [von der Leyen] preporučuje da jedemo kukce!" te zatim pozvao Utikejt da "baci oko" na to i potom dodao: "Kada se riješi trgovina djecom, moramo se pozabaviti hranom!"

To je ponovo pokrenulo raspravu o identitetu Utikejt i ljudi su počeli prezentirati razne dokaze i raspravljati o tome je li napokon potvrđeno da su Utikejt i Selak Raspudić ista osoba. Priča je u jednom trenutku bila dovoljno popularna da na hrvatskom Twitteru počne trendati hešteg #utigate.

Kao jedan od dokaza objavljena je izjava Selak Raspudić iz intervjua u kojem je rekla da joj je Sokrat jedini politički uzor, a poštovanje koje Utikejt ima prema grčkom filozofu može se iščitati iz njezine objave da se od njegove smrti nikad nije oporavila.

Who said it better?#utigate pic.twitter.com/w2y01Ne6sd