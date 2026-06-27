Težak incident na turniru u Splitu: Muškarca napali i slomili mu lubanju, liječnici su mu se borili za život

U splitskom predjelu Brda, tijekom održavanja malonogometnog turnira, došlo je do teškog izgreda u kojem je teško ozlijeđen 34-godišnji muškarac. Splitska je policija privela 25-godišnjaka koji je uz kaznenu prijavu za nanošenje teških tjelesnih ozljeda doveden pritvorskom nadzorniku.

Brutalan incident odigrao se u četvrtak oko 22 sata. Prema dostupnim informacijama, sukob i naguravanje započeli su među gledateljima na tribinama, a sve je okončano ispod dijela za navijače, na samom rubu igrališta.

Napadnuti 34-godišnjak je prilikom pada iznimno snažno udario glavom o tlo. Djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć na licu mjesta, nakon čega je hitno prevezen u KBC Split na daljnju obradu, javlja Slobodna Dalmacija.

Stanje je kritično, ali stabilizirano

U bolnici je utvrđeno da je muškarac zadobio frakturu lubanje te su mu se liječnici borili za život.

"Bio je u teškom stanju, ali mu se stanje stabiliziralo i nije, za sada, u smrtnoj ugrozi", potvrdila je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske. O daljnjem zdravstvenom stanju ozlijeđenog ovisit će i precizan tijek postupka protiv uhićenog 25-godišnjaka.

Slijed događaja koji su išli na štetu osumnjičenog mladića policiji su potvrdili i brojni svjedoci koji su se u tom trenutku nalazili na terenu.